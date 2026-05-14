Kinh tế

Giá bạc hôm nay 14-5: Vượt xa đà tăng của vàng, chạm mốc 3,3 triệu đồng/lượng

Thái Phương. Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ khi thấy giá bạc hôm nay liên tục đi lên, vượt xa vàng.

Sáng 14-5, nhiều thương hiệu bạc trong nước tiếp tục đẩy giá bạc lên mốc cao mới. Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch bạc miếng các loại mua vào 3,2 triệu đồng/lượng, bán ra 3,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc lần lượt là 3,22 triệu đồng/lượng mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng công bố giá bạc miếng vượt 3,3 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). So với hôm qua, giá bạc tăng tiếp khoảng 30.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 14 - 5 tăng vọt vượt vàng , chạm mốc 3 , 3 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá bạc tăng tiếp

Giá bạc kg các thương hiệu cũng cao hơn so với hôm qua, trong đó SACOMBANK-SBJ giao dịch bạc kg mua – bán quanh mức 85,4 triệu đồng và 88 triệu đồng.

Các thương hiệu khác như Phú Quý, Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bạc kg vào khoảng 86,2 triệu đồng – 88,3 triệu đồng (mua – bán), cao hơn khoảng 600.000 đồng so với hôm qua.

Giá bạc trong nước đang ở mức cao nhất trong khoảng 2 tháng qua, theo đà tăng vọt của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang giao dịch ở mức 87,4 USD/ounce – tiếp tục ở vùng cao nhất trong 2 tháng qua và bỏ xa đà tăng của giá vàng. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá bạc có thời điểm xấp xỉ 90 USD/ounce – trước khi giảm trở lại.

Nhiều nhà đầu tư trong nước bày tỏ sự bất ngờ với đà tăng mạnh mẽ của bạc.

Theo giới phân tích, giá bạc đang được giao dịch với hiệu suất vượt trội so với vàng. Động thái này duy trì hoạt động giao dịch thu hẹp tỉ lệ vàng/bạc nhờ nhu cầu công nghiệp và lực mua vào duy trì mức cao.

Giới phân tích dự đoán giá bạc có thể hướng tới những mốc cao hơn là 95-96 USD/ounce trong những ngày tới nếu lực mua tiếp tục duy trì. Có điều, giá bạc biến động thường mạnh hơn vàng nên trong trường hợp điều chỉnh cũng sẽ giảm mạnh hơn.

Giá bạc hôm nay 14 - 5 tăng vọt vượt vàng , chạm mốc 3 , 3 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.


(NLĐO) – Mỗi kg bạc Phú Quý, SACOMBANK-SBJ, Ancarat tăng hơn 23 triệu đồng từ mức đáy giữa tháng 3, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên cắt lỗ lúc này?

