Giá bạc hôm nay 15-10: Bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay, 15-10, giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 1,979 triệu đồng/lượng mua vào, 2,04 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 40.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá bạc tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ cũng giảm về mức 2,01 triệu đồng/lượng mua vào, 2,061 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng đảo chiều giảm về 51,8 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 3,4% so với đỉnh lịch sử vài ngày trước.

Đáng chú ý, giá bạc hôm nay diễn biến ngược chiều so với giá vàng. Trong khi vàng vẫn neo ở vùng đỉnh lịch sử (trên 4.100 USD/ounce), thì bạc lại xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Theo giới phân tích, bạc và vàng thường có mối tương quan chặt chẽ, cùng tăng khi dòng tiền trú ẩn dâng cao. Tuy nhiên, trong những giai đoạn đảo chiều, bạc có xu hướng biến động mạnh hơn vàng, cả ở chiều tăng lẫn giảm, do tính đầu cơ cao và quy mô thị trường nhỏ hơn. Chính điều này khiến bạc được xem là "phiên bản có đòn bẩy" của vàng, tức hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dù vậy, triển vọng trung và dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Bank of America (BofA) dự báo giá bạc có thể đạt 65 USD/ounce vào năm 2026, với mức trung bình năm khoảng 56,25 USD/ounce, tức cao hơn gần 30% so với hiện tại.

Theo các chuyên gia của BofA, xu hướng hạ lãi suất tại Mỹ trong khi lạm phát vẫn duy trì quanh mức 3%, cộng với nhu cầu đầu tư vào kim loại quý và công nghiệp xanh (đặc biệt là pin mặt trời, xe điện) sẽ tiếp tục đẩy giá bạc đi lên.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,64 triệu đồng/lượng.

