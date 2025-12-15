HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 15-12: Công ty bạc có động thái mới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rung lắc mạnh ở vùng đỉnh lịch sử, SBJ bất ngờ tung sản phẩm bạc loại 1 kg với giá vượt 64 triệu đồng.

Ngày 15-12, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 2,357 triệu đồng/lượng, bán ra 2,430 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 30.000 đồng so với cuối tuần. Tuy nhiên, nếu so với mốc cao nhất của cuối tuần trước, mỗi lượng bạc đã mất hơn 70.000 đồng. 

TIN LIÊN QUAN

Bạc thỏi Phú Quý loại 1 kg được mua vào 62,85 triệu đồng, bán ra 64,79 triệu đồng, giảm khoảng 600.000 đồng so với cuối tuần.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) đang giao dịch bạc miếng với giá thấp hơn, khi mua vào 2,346 triệu đồng/lượng, bán ra 2,403 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 15-12: Rung lắc mạnh ở vùng đỉnh, công ty bạc có động thái mới - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay biến động mạnh nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử

Giá bạc trong nước vẫn đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay, sau khi tăng gấp đôi kể từ đầu năm. 

Trong những ngày qua, giá bạc trong nước rung lắc mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Mỗi ngày, các doanh nghiệp thay đổi biểu giá niêm yết cả chục lần, biến động có thể cả 100.000 đồng/lượng, hàng triệu đồng nếu là bạc thỏi loại 1 kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang được giao dịch ở mức 62,66 USD/ounce, tăng 1,08%, sau phiên lao dốc vào cuối tuần. 

Cụ thể, cuối tuần trước, giá bạc có thời điểm lập đỉnh lên tới 64,5 USD/ounce rồi bất ngờ đảo chiều, bị bán tháo ồ ạt rớt xuống chỉ còn quanh 60 USD/ounce. Biên độ dao động trong một phiên tới 7,5%.

Một diễn biến đáng chú ý là lần đầu tiên, SBJ ra mắt sản phẩm bạc thỏi loại 1 kg, với giá công bố mua vào 62,56 triệu đồng, bán ra 64,08 triệu đồng.

Như vậy, trên thị trường hiện nay có một số thương hiệu giao dịch bạc thỏi loại 1 kg như Phú Quý, SBJ, Ancarat, Golden Fun… .

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhu cầu mua bạc của nhà đầu tư trong nước tăng lên gần đây khi bạc trở thành kênh đầu tư có mức sinh lời cao. Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư nhà máy để tăng công suất sản xuất bạc, thêm sản phẩm mới cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của khách mua bạc.

Theo giới phân tích, giá bạc đã tăng 3 tuần liên tiếp và tăng tới 24% chỉ trong một tháng – trở thành "ngôi sao sáng" trong các kênh đầu tư. Tính từ đầu năm tới nay, giá bạc tăng tới 114%, vượt xa mức tăng 65% của giá vàng.

Dù vậy, giới phân tích cũng cảnh báo giá bạc đang tăng nóng sau khi vượt xa dự báo của năm nay là mốc 60 USD/ounce. Năm 2026, xu hướng đi lên của bạc có thể tiếp tục trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu nhưng đà tăng sẽ chậm lại.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,99 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 15-12: Rung lắc mạnh ở vùng đỉnh, công ty bạc có động thái mới - Ảnh 2.

Giá bạc đã tăng hơn 21% trong 1 tháng qua



Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 12-12: Tiếp tục lập kỷ lục mới

Giá bạc hôm nay 12-12: Tiếp tục lập kỷ lục mới

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước và thế giới, bạc miếng vượt 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 11-12: Tăng gấp đôi từ đầu năm, có nên mua vào lúc này?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng vọt cả ở thị trường trong nước và thế giới, bạc Phú Quý xấp xỉ 2,4 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 10-12 tăng cao kỷ lục, vượt mọi dự báo

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay lập đỉnh mới trên thị trường quốc tế, bạc trong nước cũng tăng vọt.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sbj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo