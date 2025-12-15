Ngày 15-12, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 2,357 triệu đồng/lượng, bán ra 2,430 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 30.000 đồng so với cuối tuần. Tuy nhiên, nếu so với mốc cao nhất của cuối tuần trước, mỗi lượng bạc đã mất hơn 70.000 đồng.

Bạc thỏi Phú Quý loại 1 kg được mua vào 62,85 triệu đồng, bán ra 64,79 triệu đồng, giảm khoảng 600.000 đồng so với cuối tuần.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) đang giao dịch bạc miếng với giá thấp hơn, khi mua vào 2,346 triệu đồng/lượng, bán ra 2,403 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay biến động mạnh nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử

Giá bạc trong nước vẫn đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay, sau khi tăng gấp đôi kể từ đầu năm.

Trong những ngày qua, giá bạc trong nước rung lắc mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Mỗi ngày, các doanh nghiệp thay đổi biểu giá niêm yết cả chục lần, biến động có thể cả 100.000 đồng/lượng, hàng triệu đồng nếu là bạc thỏi loại 1 kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang được giao dịch ở mức 62,66 USD/ounce, tăng 1,08%, sau phiên lao dốc vào cuối tuần.

Cụ thể, cuối tuần trước, giá bạc có thời điểm lập đỉnh lên tới 64,5 USD/ounce rồi bất ngờ đảo chiều, bị bán tháo ồ ạt rớt xuống chỉ còn quanh 60 USD/ounce. Biên độ dao động trong một phiên tới 7,5%.

Một diễn biến đáng chú ý là lần đầu tiên, SBJ ra mắt sản phẩm bạc thỏi loại 1 kg, với giá công bố mua vào 62,56 triệu đồng, bán ra 64,08 triệu đồng.

Như vậy, trên thị trường hiện nay có một số thương hiệu giao dịch bạc thỏi loại 1 kg như Phú Quý, SBJ, Ancarat, Golden Fun… .

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhu cầu mua bạc của nhà đầu tư trong nước tăng lên gần đây khi bạc trở thành kênh đầu tư có mức sinh lời cao. Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư nhà máy để tăng công suất sản xuất bạc, thêm sản phẩm mới cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của khách mua bạc.

Theo giới phân tích, giá bạc đã tăng 3 tuần liên tiếp và tăng tới 24% chỉ trong một tháng – trở thành "ngôi sao sáng" trong các kênh đầu tư. Tính từ đầu năm tới nay, giá bạc tăng tới 114%, vượt xa mức tăng 65% của giá vàng. Dù vậy, giới phân tích cũng cảnh báo giá bạc đang tăng nóng sau khi vượt xa dự báo của năm nay là mốc 60 USD/ounce. Năm 2026, xu hướng đi lên của bạc có thể tiếp tục trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu nhưng đà tăng sẽ chậm lại. Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,99 triệu đồng/lượng.

Giá bạc đã tăng hơn 21% trong 1 tháng qua







