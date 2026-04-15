Kinh tế

Giá bạc hôm nay 15-4: Tăng lên mức cao nhất 1 tháng qua

Thái Phương

(NLĐO) - Giá bạc hôm nay tăng mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn thế giới, nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi giá bạc miếng vượt 3,1 triệu đồng/lượng

Lúc 10 giờ 30 ngày 15-4, giá bạc miếng được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch mua vào 2,98 triệu đồng/lượng, bán ra 3,07 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hôm nay 15 - 4 tăng mạnh , vượt 3 , 1 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tăng mạnh theo giá thế giới

Công ty Kim loại quý Ancarat cũng điều chỉnh giá bạc miếng lên 2,98 triệu đồng/lượng mua vào và 3,08 triệu đồng/lượng bán ra. 

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý nâng giá bạc vượt mốc 3,1 triệu đồng, giao dịch trong khoảng 3,03-3,13 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc trong nước tăng mạnh theo diễn biến thị trường thế giới. 

Giá bạc loại ký tại các doanh nghiệp cũng tăng thêm hàng triệu đồng. Trong đó, SBJ bán ra ở mức 82,08 triệu đồng/kg, Ancarat 82,18 triệu đồng/kg và Phú Quý lên tới 82,5 triệu đồng/kg.

So với cuối ngày hôm qua (14-4), giá bạc hôm nay tăng đáng kể ở nhiều dòng sản phẩm. Cụ thể, bạc miếng loại 1 lượng tăng khoảng 80.000-100.000 đồng, trong khi các sản phẩm bạc ký ghi nhận mức tăng gần 3 triệu đồng/kg. Diễn biến này cho thấy xu hướng đi lên khá rõ của thị trường bạc trong nước, bám sát đà tăng mạnh của giá bạc thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tăng mạnh cùng nhịp với giá vàng, vượt mốc 80 USD/ounce, tăng khoảng 4,8% so với phiên trước. Không chỉ lên mức cao nhất trong khoảng một tháng qua, đà tăng của giá bạc còn mở ra triển vọng bước vào chu kỳ đi lên mới sau khi giảm sâu từ vùng đỉnh 121 USD/ounce hồi cuối tháng 1.

Theo giới phân tích, giá bạc tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu, với chỉ số USD (DXY Index) giao dịch quanh mốc 98 điểm - mức thấp nhất trong khoảng 6 tuần. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm đến vàng và bạc như kênh trú ẩn an toàn gia tăng trước lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý đi lên.

Giá bạc hôm nay 15 - 4 tăng mạnh , vượt 3 , 1 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 14-4: Lên cao nhất trong 1 tháng

Giá bạc hôm nay 14-4: Lên cao nhất trong 1 tháng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay bất ngờ tăng mạnh trở lại, tiến sát mốc 3 triệu đồng/lượng. Điều gì sau diễn biến này và liệu giá bạc có thể tiếp tục bứt phá?

Giá bạc hôm nay 13-4: Thị trường đảo chiều, rủi ro ngắn hạn tăng cao

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay đang giảm nhanh khi vừa mở cửa tuần giao dịch, kéo giá bạc miếng các thương hiệu trong nước cũng đi xuống.

Dự báo mới nhất về giá bạc Ancarat, Phú Quý SBJ tuần tới

(NLĐO) – Giá bạc trong nước chốt tuần tăng theo đà đi lên của giá thế giới.

