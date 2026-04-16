HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 16-4: Nhiều người bất ngờ với đà tăng của bạc

Thái Phương

(NLĐO) - Giá bạc hôm nay liên tục gây bất ngờ khi không chỉ đi nhanh hơn vàng, còn tăng vọt trong 1 tuần qua.

Lúc 9 giờ 30 ngày 16-4, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng các loại ở mức 3,01 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 60.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ), bạc miếng được giao dịch lần lượt 3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,09 triệu đồng/lượng (bán ra). 

Trong khi đó, Ancarat duy trì giá bạc miếng quanh mức 3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,09 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc dạng thỏi (tính theo kg) tại các doanh nghiệp cũng duy trì ở vùng cao, vượt xa mốc 80 triệu đồng/kg. 

Cụ thể, SBJ và Ancarat bán ra ở mức 82,4 triệu đồng/kg, trong khi Phú Quý lên tới 82,8 triệu đồng/kg, tăng thêm khoảng 400.000 đồng/kg so với hôm qua.

Chỉ trong một tuần qua, giá bạc đã tăng tới 8,3% và đang ở vùng cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây. 

Nhiều nhà đầu tư trong nước cho biết khá bất ngờ trước đà tăng này, nhất là sau khi kim loại quý từng giảm mạnh từ vùng 121 triệu đồng/kg cuối tháng 1, xuống mức thấp nhất 63,6 triệu đồng/kg vào cuối tháng 3.

Giá bạc hôm nay 16 - 4: Nhu cầu từ Ấn Độ thúc đẩy giá bạc tăng cao - Ảnh 2.

Giá bạc duy trì ở mức cao trong 1 tháng qua

Giá bạc trong nước tăng theo xu hướng thế giới, thậm chí còn nhanh hơn giá vàng. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện đã leo lên hơn 80 USD/ounce – mức cao nhất trong một tháng qua.

Theo giới phân tích, đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu, với chỉ số USD (DXY Index) dao động quanh mốc 98 điểm, thấp nhất trong khoảng 6 tuần.

Khảo sát mới nhất do Metals Focus thực hiện cho thấy thị trường bạc dự kiến tiếp tục thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, với mức thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce. Điều này làm giảm lượng dự trữ và khiến thị trường dễ bị tổn thương trước các biến động mới.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco, ông Philip Newman, Giám đốc điều hành Metals Focus, cho biết thị trường bạc ngày càng chịu ảnh hưởng lớn từ dòng vốn đầu tư, bất ổn kinh tế vĩ mô và điều kiện thanh khoản thắt chặt.

Nhu cầu bạc trong công nghiệp dự kiến giảm 3% trong năm nay, xuống còn 639,6 triệu ounce, đánh dấu năm suy giảm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, ông Newman lưu ý rằng mức tiêu thụ này vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19, cho thấy vai trò quan trọng của bạc trong nhiều công nghệ hiện đại.

Trong khi nhu cầu công nghiệp gặp một số khó khăn, nhu cầu đầu tư lại trở thành động lực chính của thị trường. Nhu cầu mua bạc vật chất trên toàn cầu vẫn duy trì ổn định, trong đó Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng nhất.

"Lượng mua vào mạnh, lượng bán ra hạn chế và nhu cầu theo mùa ổn định tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ toàn cầu, ngay cả khi giá ở mức cao. Dù nhu cầu đạt kỷ lục vào năm 2025, thị trường Ấn Độ vẫn chưa bão hòa và giá bạc sẽ tích cực trong thời gian tới" - chuyên gia của Metals Focus nhận định.

Giá bạc hôm nay 16 - 4: Nhu cầu từ Ấn Độ thúc đẩy giá bạc tăng cao - Ảnh 3.

Giá bạc thế giới cũng duy trì mốc cao trên 80 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 16 - 4: Nhu cầu từ Ấn Độ thúc đẩy giá bạc tăng cao - Ảnh 4.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 15-4: Tăng lên mức cao nhất 1 tháng qua

(NLĐO) - Giá bạc hôm nay tăng mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn thế giới, nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi giá bạc miếng vượt 3,1 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay bất ngờ tăng mạnh trở lại, tiến sát mốc 3 triệu đồng/lượng. Điều gì sau diễn biến này và liệu giá bạc có thể tiếp tục bứt phá?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay đang giảm nhanh khi vừa mở cửa tuần giao dịch, kéo giá bạc miếng các thương hiệu trong nước cũng đi xuống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo