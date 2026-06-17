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Kinh tế

Giá bạc hôm nay 17-6: Cao nhất 2 tuần, có nên mua vào?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay duy trì mức cao cùng nhịp với vàng, đồng USD trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh.

Trưa 17-6, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 70,2 USD/ounce, tăng 0,08% so với phiên trước. 

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Bạc đang ở vùng cao nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Vàng, bạc tiếp đà đi lên trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc, thủng mốc 80 USD/ounce trước những thông tin tích cực về xung đột ở Trung Đông giữa Mỹ và Iran. Giá vàng cũng trụ vững mốc cao trong khoảng 2 tuần qua, quanh 4.331 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, bạc miếng các thương hiệu tiếp đà phục hồi.

Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch giá bạc miếng các loại mua vào 2,64 triệu đồng/lượng, bán ra 2,73 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat, Phú Quý, DOJI cũng điều chỉnh giá bạc tăng lên 2,65 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 2,72 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 17 - 6: Xu hướng tăng mạnh , có nên đầu tư không? - Ảnh 2.

Giá bạc phục hồi và duy trì mức cao trong khoảng 2 tuần qua

Giá bạc ký các loại cũng tăng trở lại. Nhiều thương hiệu như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý đang giao dịch bạc ký mua vào 70,58 triệu đồng/kg, bán ra 72,77 triệu đồng/ký, tăng khoảng 270.000 đồng mỗi kg so với hôm qua.

Trong vài ngày qua, giá bạc phục hồi tới 9,2% từ mức đáy khoảng 65,6 triệu đồng mỗi ký.

Một diễn biến đáng chú ý trên thị trường tài chính, không chỉ vàng, bạc mà giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng đi lên – dù giá USD trên thị trường quốc tế đang giao dịch dưới mốc 100 điểm – giảm đáng kể trong những ngày qua.

Nhiều ngân hàng như Vietcombank, Eximbank, BIDV, giao dịch giá USD mua vào 26.110 đồng/USD, bán ra 26.433 đồng/USD, tăng tiếp 10 đồng mỗi USD so với hôm qua. Nếu tính từ đầu tháng 6 tới nay, giá USD ở các ngân hàng đang cao hơn 40 đồng mỗi đô la Mỹ.

Giá bạc hôm nay 17 - 6: Xu hướng tăng mạnh , có nên đầu tư không? - Ảnh 3.

Giá bạc hôm nay được kỳ vọng tạo đáy ngắn hạn và sẽ có nhịp tăng mới

Theo giới phân tích, giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3-2026, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thấp hơn và làm suy yếu đồng USD trên thị trường quốc tế. Một yếu tố khá bất ngờ là vàng, bạc đang được hỗ trợ ngay cả khi rủi ro địa chính trị giảm – vốn hạn chế nhu cầu chảy vào kênh trú ẩn an toàn.

Vàng đang được giao dịch giống như một tài sản lãi suất hơn là một công cụ phòng ngừa rủi ro chiến tranh. Giá bạc ổn định hơn do lợi suất thấp hơn và suy yếu của thị trường dầu mỏ làm giảm áp lực lạm phát và thúc đẩy nhu cầu sản xuất công nghiệp - những yếu tố thúc đẩy kim loại quý này tăng trước đó. Một số nhận định cho rằng vùng giá 68 USD/ounce hiện tại của bạc được xem là vùng đáy ngắn hạn để bắt đầu đợt tăng mới trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 17 - 6: Xu hướng tăng mạnh , có nên đầu tư không? - Ảnh 4.


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