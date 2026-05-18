Kinh tế

Giá bạc hôm nay 18-5: Diễn biến bất ngờ khi vừa mở cửa tuần mới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng trở lại trên thị trường quốc tế, chuyên gia nêu dự báo mới nhất.

Sáng 18-5 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 76,5 USD/ounce, tăng 0,62% so với giá đóng cửa cuối tuần. 

Kim loại quý đang phục hồi sau tuần giảm mạnh - rơi từ vùng đỉnh 2 tháng xấp xỉ 90 USD/ounce.

Giá bạc thế giới biến động mạnh kéo giá trong nước cũng liên tục điều chỉnh. Tính tới cuối ngày hôm qua, giá bạc miếng các thương hiệu như Ancarat, Phú Quý, SACOMBANK-SBJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI được giao dịch quanh 2,82 triệu đồng/lượng mua vào, 2,91 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc kg cũng được các doanh nghiệp lớn giao dịch quanh 75,4 triệu đồng/lượng mua vào, 77,7 triệu đồng bán ra. Trong vòng 1 tuần, giá bạc trong nước giảm gần 7%.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty Kim loại quý Ancarat, cho rằng thị trường bạc vừa trải qua một giai đoạn cực kỳ biến động.

Từ đầu tháng 5-2026, giá bạc liên tục tạo sóng mạnh, với mức tăng vọt lên xấp xỉ 90 USD/ounce (tương đương giá quy đổi gần 90 triệu đồng/kg) vào ngày 14-5 - đây là mức cao nhất trong 2 tháng. Tuy nhiên, chỉ trong vài phiên sau đó, giá đã lao dốc hơn 14%, về vùng 75-76 USD/ounce - xóa sạch toàn bộ đà tăng trước đó.

Bạc là kênh đầu tư có độ biến động lớn - tăng mạnh hơn vàng, nhưng khi điều chỉnh cũng lao dốc sâu hơn. Đây là đặc trưng vốn có của kim loại này. Một trong những điểm đáng chú ý của giá bạc hiện tại là việc bị định giá thấp so với vàng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, tỉ lệ vàng/bạc (Gold/Silver Ratio) hiện vẫn cao hơn mức lịch sử trung bình, nghĩa là bạc vẫn còn dư địa tăng lớn hơn vàng khi thị trường điều chỉnh về cân bằng. Dù vậy, nếu có nhu cầu mua bạc, không nên dồn tiền hết một lần và không lướt sóng ngắn hạn với nhà đầu tư phổ thông, để tránh rủi ro.

Về dự báo mới nhất, chuyên gia Jeffrey Christian của CPM Group dự báo bạc và vàng có thể tiếp tục điều chỉnh biến động từ tháng 5 đến tháng 8-2026, trước khi nhu cầu đầu tư quay lại mạnh vào cuối năm. Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) và nhiều tổ chức lớn trên Phố Wall (Mỹ) đã đồng loạt hạ dự báo ngắn hạn.

