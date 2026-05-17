Kinh tế

Rớt mạnh từ đỉnh 2 tháng, điều gì chờ đợi giá bạc trong tuần tới?

Thái Phương

(NLĐO) – Vừa lập đỉnh 2 tháng mốc xấp xỉ 90 USD/ounce, giá bạc đã "đổ đèo" lao dốc khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc hôm nay (17-5) dừng ở mức 76,09 USD/ounce, mất tổng cộng hơn 14% chỉ trong vài phiên.

Với diễn biến này, giá bạc thế giới đang ở mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua – xóa sạch thành quả đi lên mạnh mẽ trước đó. Mốc cao nhất của bạc trong tuần qua xấp xỉ 90 USD/ounce khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng bạc sẽ bước vào đợt tăng giá mới. 

Tuy nhiên, bạc bị bán tháo cùng với vàng – thậm chí tốc độ giảm nhanh và chóng mặt hơn trong bối cảnh đồng USD và giá dầu thô tăng vọt.

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng các thương hiệu như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI cũng đồng loạt lao dốc.

Hiện, giá bạc miếng các thương hiệu được giao dịch quanh 2,82 triệu đồng/lượng mua vào, 2,91 triệu đồng/lượng bán ra, giảm gần 7% so với cuối tuần trước.

Giá bạc kg cũng rớt hàng triệu đồng, được nhiều doanh nghiệp lớn giao dịch quanh 75,4 triệu đồng/lượng mua vào, 77,7 triệu đồng bán ra, mất khoảng 5,6 triệu đồng so với tuần trước.

Trong tuần qua, mốc cao nhất của bạc miếng lên tới 3,3 triệu đồng/lượng và bạc kg là 89 triệu đồng.

- Ảnh 2.

Giá bạc biến động mạnh những ngày qua

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không ít người đã tranh thủ đi chốt lời khi mua bạc ở vùng giá 2,6 - 2,7 triệu đồng/lượng vài tháng trước. Tuy nhiên, tình trạng quá tải xảy ra ở một số thời điểm như ở Tập đoàn Phú Quý khi lượng khách tới giao dịch và bán bạc quá đông.

Không ít nhà đầu tư cho biết bán bạc nhưng công ty thông báo phải vài ngày tiền mới về tài khoản. Nhân viên Tập đoàn Phú Quý giải thích "do hiện tại tình hình khách bán khá đông dẫn đến bộ phận kế toán bị quá tải nên tiền sẽ về muộn hơn mọi khi - khoảng 4-5 ngày hoặc có thể là sớm hơn".

Trên các diễn đàn giao dịch bạc, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa chốt lời bạc ở vùng đỉnh trong 2 tháng qua – quanh 3,3 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá bạc trong nước đã giảm trở lại về vùng tích lũy trong khoảng 3 tháng qua.

Trong dự báo mới nhất về giá bạc, ông Jeffrey Christian, chuyên gia của CPM Group cho rằng vàng và bạc có thể tiếp tục trải qua giai đoạn điều chỉnh biến động từ tháng 5 đến tháng 8-2026, trước khi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ hơn có thể quay trở lại vào cuối năm.

- Ảnh 3.

Mức đỉnh của bạc trong tuần qua vượt 89 triệu đồng/kg

Tuần qua, ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) đã hạ giá bạc xuống còn mức 85 USD/ounce vào cuối quý II/2026, giảm so với dự báo trước đó là 100 USD/oucne. Mục tiêu tháng 9 cũng được hạ xuống 85 USD từ 95 USD trong bối cảnh các chuyên gia của ngân hàng này điều chỉnh lại sự mất cân bằng cung cầu tổng thể của thị trường.

Dù vậy, UBS cho rằng vàng là một yếu tố ổn định giúp ngăn chặn dự báo giá giảm sâu hơn nữa. Giá vàng sẽ có xu hướng tăng, đóng vai trò là điểm tựa quan trọng cho bạc.

Ở chiều ngược lại, bà Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết sản lượng kim loại cơ bản suy giảm trong năm nay có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc. Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do tác động từ xung đột Mỹ-Iran gây ra cũng ảnh hưởng đến sản lượng kim loại cơ bản, trong đó bạc là một sản phẩm phụ. Bạc có thể tăng giá nhờ nhu cầu đầu tư như vàng và nhu cầu công nghiệp.

- Ảnh 4.


Giá bạc hôm nay 16-5: Chóng mặt khi giá "đổ đèo"

Giá bạc hôm nay 16-5: Chóng mặt khi giá "đổ đèo"

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư chưa kịp mừng khi giá bạc tăng mạnh thì kim loại quý này đã "quay xe" lao dốc không phanh, thủng mốc 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 15-5: "Quay xe" giảm mạnh, ngân hàng Thụy Sĩ nêu dự báo mới

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt thảm cùng nhịp với vàng, nhiều thương hiệu trong nước điều chỉnh giá bạc miếng về sát mốc 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 14-5: Vượt xa đà tăng của vàng, chạm mốc 3,3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ khi thấy giá bạc hôm nay liên tục đi lên, vượt xa vàng.

