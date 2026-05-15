Kinh tế

Giá bạc hôm nay 15-5: “Quay xe” giảm mạnh, ngân hàng Thụy Sĩ nêu dự báo mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt thảm cùng nhịp với vàng, nhiều thương hiệu trong nước điều chỉnh giá bạc miếng về sát mốc 3 triệu đồng/lượng.

Trưa 15-5, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 80,5 USD/ounce, mất tới 3,6% so với phiên trước, gấp đôi so với mức điều chỉnh của vàng.

Cú lao dốc của bạc đã xóa sạch thành quả tăng mạnh những ngày trước đó. Nếu tính từ vùng đỉnh xấp xỉ 90 USD/ounce lập 2 ngày trước đó – bạc đang giảm tới 11%. 

Giá bạc rớt thảm trên thị trường quốc tế kéo giá trong nước cũng đi xuống.

Hiện, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch giá bạc miếng mua vào 2,98 triệu đồng/lượng, bán ra 3,06 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ công bố giá bạc mua – bán lần lượt là 3 triệu đồng/lượng – 3,1 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu bạc khác như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt hạ mạnh giá giao dịch bạc miếng còn 2,9 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng (chiều mua vào – bán ra).

Chỉ trong 1 ngày, giá bạc rớt tới 270.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 15 - 5: Giảm mạnh , dự báo mới từ ngân hàng thụy sĩ - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay lại rớt thảm

Không chỉ bạc miếng, bạc kg các thương hiệu cũng sụt giảm hàng triệu đồng. Giá bạc kg tại Phú Quý, Ancarat, Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh mức 79,6 triệu đồng mua vào và 81,7 triệu đồng bán ra.

Giá bạc cao nhất tại SACOMBANK-SBJ là 82,7 triệu đồng/kg (chiều bán ra), giảm hơn 5 triệu đồng so với mốc cao nhất hôm qua.

Theo giới phân tích, giá bạc giao ngay giảm mạnh do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh hơn.

Giá dầu thô Brent tăng mạnh lên 107 USD/thùng – cao hơn 1,23% so với phiên trước; trong khi đồng USD cũng đang ở mức cao nhất trong khoảng 5 tuần qua.

Trong dự báo mới nhất, ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) đã hạ giá bạc xuống còn mức 85 USD/ounce vào cuối quý II/2026, giảm so với dự báo trước đó là 100 USD/oucne.

Mục tiêu tháng 9 cũng được hạ xuống 85 USD từ 95 USD trong bối cảnh các chuyên gia của ngân hàng này điều chỉnh lại sự mất cân bằng cung cầu tổng thể của thị trường.

UBS hiện dự báo thâm hụt nguồn cung bạc trên thị trường năm 2026 sẽ thu hẹp xuống còn khoảng 60-70 triệu ounce, giảm đáng kể so với ước tính trước đó là 300 triệu ounce.

Giá bạc hôm nay 15 - 5: Giảm mạnh , dự báo mới từ ngân hàng thụy sĩ - Ảnh 3.


Giá bạc hôm nay 14-5: Vượt xa đà tăng của vàng, chạm mốc 3,3 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 14-5: Vượt xa đà tăng của vàng, chạm mốc 3,3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ khi thấy giá bạc hôm nay liên tục đi lên, vượt xa vàng.

Giá bạc hôm nay 13-5: Tiếp tục bùng nổ, tăng hơn 23 triệu đồng/kg từ đáy

(NLĐO) – Mỗi kg bạc Phú Quý, SACOMBANK-SBJ, Ancarat tăng hơn 23 triệu đồng từ mức đáy giữa tháng 3, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên cắt lỗ lúc này?

Giá bạc hôm nay 12-5: Tăng rất mạnh, cao nhất 2 tháng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng mạnh ở thị trường trong nước và thế giới, bạc kg tăng thêm hàng triệu đồng, xấp xỉ 86 triệu đồng/kg.

