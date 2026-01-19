Giá bạc hôm nay 19-1: Tiếp tục lập đỉnh mới

Giá bạc thế giới sáng 19-1 tăng rất mạnh, chính thức vượt mốc 94 USD/ounce và lập kỷ lục mới khi được giao dịch ở mức 94,11 USD/ounce lúc 9 giờ, tăng 4,24% so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Cùng nhịp đi lên với vàng nhưng bạc đang có tốc độ tăng giá nhanh hơn, liên tục lập đỉnh mới.

Chỉ hơn 2 tuần đầu năm 2026, giá bạc ghi nhận mức tăng sốc khi cao hơn tới 23 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 32%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hàng chục năm qua.

Ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng mạnh giá bạc khi vừa mở cửa. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,52 triệu đồng/lượng, bán ra 3,627 triệu đồng/lượng, tăng 48.000 đồng mỗi lượng so với hôm cuối tuần.

Tập đoàn Phú Quý công bố giá bạc mua vào 3,52 triệu đồng/lượng, bán ra 3,63 triệu đồng/lượng.

Giá bạc loại 1 kg các thương hiệu cũng tăng thêm hàng triệu đồng, như giá bán tại Phú Quý sáng nay lên tới 96,79 triệu đồng, tại SBJ là 96,72 triệu đồng, tăng từ 1,3 - 3,6 triệu đồng so với cuối tuần.

Chỉ trong 1 ngày, giá bạc trong nước tăng gần 4%; tăng xấp xỉ 40% trong 1 tháng qua.

Giá bạc tăng rất mạnh trong thời gian ngắn

Giá bạc tăng thúc đẩy nhu cầu mua vào của nhà đầu tư. Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các thương hiệu bạc vẫn đang bán ra với số lượng rất hạn chế.

Như tại SBJ, mỗi khách được mua tối đa 10 lượng bạc giao ngay, nếu đặt số lượng nhiều hơn sẽ phải chờ từ 1-3 tháng. Thị trường bạc trong nước đang sôi động nhưng khách chủ yếu là đặt trước, thanh toán ngay và nhận bạc sau do thiếu hụt nguồn cung.

Theo giới phân tích, tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho nhu cầu công nghiệp và nhu cầu đầu tư gia tăng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế là yếu tố đẩy giá bạc lên cao những tháng qua. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các khuyến cáo về việc giá bạc có thể điều chỉnh trong ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng liên tiếp cũng diễn ra.

Đồng thời, những lo ngại về việc Mỹ có thể đánh thuế bạc khiến nhà đầu tư lựa chọn tích trữ bạc. Khi lo ngại này qua đi, thị trường bạc vật chất có thể trở lại trạng thái bình thường gây áp lực lên giá bạc.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,99 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng rất mạnh khi vừa mở cửa tuần mới



