Kinh tế

Giá vàng hôm nay 19-1: Tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần mới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh lên tới 4.690 USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới, trước khi hạ nhiệt đôi chút về 4.670 USD/ounce.

Trước những diễn biến mới trên thế giới những ngày cuối tuần qua, giá vàng quốc tế ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới 19-1 đã tăng vọt gần 100 USD mỗi ounce lên 4.690 USD/ounce, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. 

Đến 8 giờ ngày 19-1, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tạm thời thu hẹp đà tăng còn khoảng 80 USD, còn khoảng 4.675 USD/ounce. 

Không chỉ giá vàng mà bạc thế giới cũng tăng mạnh hơn 3,6% khi mở cửa tuần giao dịch mới lên gần 94 USD/ounce, mốc cao kỷ lục của kim loại này. 

Đáng chú ý, kim loại quý tăng mạnh dù đồng USD vẫn duy trì ở mức cao. Chỉ số đồng USD (DXY Index) sáng nay cũng tiếp tục đứng trên mốc 99 điểm, mốc cao nhất trong nhiều tuần qua.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm qua 18-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Giá vàng hôm nay 19-1: Vừa mở cửa, đang tăng nhanh - Ảnh 1.

Giá vàng tăng tiếp khi vừa mở cửa

Cùng chiều đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng cao khoảng 157,2 – 159,7 triệu đồng/lượng (mua-bán) đối với vàng nhẫn thương hiệu SJC.

Trả lời Kitco về xu hướng giá vàng tuần này, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng động lực tăng giá của vàng vẫn rõ ràng khi dòng tiền đứng ngoài đang dần quay lại thị trường. 

Theo ông, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng không thay đổi và xu hướng tăng vẫn phù hợp trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn lo ngại về rủi ro địa chính trị, lạm phát dai dẳng và vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 149,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19-1: Vừa mở cửa, đang tăng nhanh - Ảnh 3.

Dự báo của các chuyên gia về xu hướng giá vàng tuần này trên Kitco

