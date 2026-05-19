Kinh tế

Giá bạc hôm nay, 19-5: Nhu cầu đầu tư bạc đang quay trở lại?

Thái Phương

(NLĐO) – Nhu cầu đầu tư bạc vật chất toàn cầu dự kiến tăng 20% trong năm nay và lên mức cao nhất 3 năm, là một trong những yếu tố thúc đẩy giá bạc tăng.

Sáng 19-5 (giờ Việt Nam), giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 78,6 USD/ounce, tăng 2,6% so với phiên trước. Giá bạc đi lên phiên thứ 2 liên tiếp sau cú lao dốc mạnh trong tuần trước.

Dù vậy, giá bạc chỉ đang dao động trong khoảng 76-78 USD/ounce và vẫn thua xa mức đỉnh 90 USD lập hồi tuần trước.

Giá bạc thế giới phục hồi kéo giá bạc trong nước cũng tăng trở lại. Công ty Vàng bạc - Đá quý SACOMBANK-SBJ niêm yết giá bạc miếng các loại mua vào 2,87 triệu đồng/lượng, bán ra 2,96 triệu đồng/lượng.

Công ty Kim loại quý Ancarat công bố giá bạc miếng lần lượt là 2,86 triệu đồng/lượng và 2,95 triệu đồng/lượng.

Nhiều thương mại khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá bạc theo hướng tăng trở lại, quanh 2,8 triệu đồng/lượng mua vào – 2,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá bạc miếng tăng khoảng 40.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay phục hồi

Giá bạc ký các thương hiệu cũng đi lên, được giao dịch quanh 76,2 triệu đồng chiều mua vào, 78,6 triệu đồng chiều bán ra. Giá bạc ký cao nhất tại SACOMBANK-SBJ là 79,1 triệu đồng, tăng khoảng 1,6 triệu đồng so với hôm qua.

Đi lên 2 ngày liên tiếp nhưng bạc vẫn đang ở vùng thấp nhất trong 1 tháng qua. Theo giới phân tích, dù biến động trong ngắn hạn, đang thua xa mức kỷ lục 4,5-4,7 triệu đồng/lượng và khoảng 120 triệu đồng/kg hồi đầu năm nhưng bạc vẫn là kênh đầu tư đáng chú ý.

Cụ thể, không như vàng chủ yếu dùng để dự trữ, khoảng 50% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ ứng dụng công nghiệp - pin mặt trời, xe điện, chất bán dẫn, hạ tầng AI. Khi kinh tế có dấu hiệu ổn định trở lại, nhóm nhu cầu công nghiệp thúc đẩy giá bạc lên độc lập với vàng.

Thị trường bạc đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, và phải mất 7-10 năm để một mỏ bạc mới đi vào khai thác. Đây là yếu tố cấu trúc đẩy giá về dài hạn.

Một yếu tố khác, theo đại diện Ancarat, nhu cầu đầu tư bạc vật chất toàn cầu dự kiến tăng 20% trong năm 2026, lên mức cao nhất 3 năm là 227 triệu ounce. Nhu cầu đầu tư tăng mạnh sẽ hỗ trợ giá bạc đi lên trong trung, dài hạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên đầu tư bạc bằng tiền nhàn rỗi, tầm nhìn 3-5 năm trở lên bởi bạc không phải kênh lướt sóng ngắn hạn cho nhà đầu tư phổ thông. Không sử dụng đòn bẩy cao vì biên độ dao động của bạc rất lớn.

