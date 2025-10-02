Giá bạc hôm nay 2-10: Tăng rất mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Giá bạc hôm nay 2-10: Tăng rất mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc Phú Quý và nhiều thương hiệu khác tăng trở lại khi giá thế giới chưa dừng đà đi lên.

Sáng nay, 2-10, giá bạc Phú Quý được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,812 triệu đồng/lượng mua vào, 1,868 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 24.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ đẩy giá bạc tăng thêm tới 40.000 đồng, lên mức 1,835 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 1,875 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá bán ra cao nhất thị trường bạc hiện nay. 

Các thương hiệu khác niêm yết giá thấp hơn, như Golden Fund mua vào 1,8 triệu đồng/lượng, bán ra 1,845 triệu đồng/lượng; bạc Ancarat được mua vào với giá 1,817 triệu đồng/lượng và bán ra 1,867 triệu đồng/lượng.

Tính theo tỉ lệ, giá bạc hôm nay tăng tới 2% so với hôm qua. Còn tính trong 1 tuần trở lại đây, giá kim loại này đã tăng thêm khoảng 7,5%.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay được giao dịch ở mức 47,24 USD/ounce, tăng nhẹ so với mốc 46,9 USD/ounce ở phiên trước. 

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, kim loại này biến động rất mạnh, có thời điểm lập đỉnh mới ở mức 47,7 USD/ounce – mốc cao nhất trong khoảng 14 năm qua.

Việc một phần chính phủ Mỹ đã đóng cửa vào ngày 1-10, ngày đầu tiên của năm tài chính 2026 của chính phủ Mỹ, khiến hàng ngàn nhân viên liên bang - từ NASA cho đến các công viên quốc gia – phải nghỉ việc tạm thời và hàng loạt dịch vụ sẽ bị gián đoạn;  các tòa án liên bang cũng đóng cửa và các khoản tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ bị trì hoãn... khiến giới đầu tư lo lắng, đổ tiền vào các kênh đầu tư an toàn như vàng và bạc. 

- Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Cẩn trọng nếu giá bạc đảo chiều giảm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá bạc trong nước tăng rất mạnh từ đầu năm 2025 tới nay, theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới. Giá bạc có mức sinh lời cao hơn nhiều so với các kênh đầu tư khác nhưng một số chuyên gia lưu ý về tính thanh khoản của kim loại này. Bởi đến hiện tại, thị trường bạc chỉ mới có một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bạc các loại.

Trong trường hợp, giá bạc đảo chiều giảm mạnh, nhà đầu tư cần lưu ý có thể bán bạc ở nơi nào để tránh rủi ro.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 1-10: Bạc Phú Quý đảo chiều giảm, người mua bạc cần lưu ý gì?

Giá bạc hôm nay 1-10: Bạc Phú Quý đảo chiều giảm, người mua bạc cần lưu ý gì?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên thị trường quốc tế, ở vùng cao nhất trong 14 năm qua cùng nhịp với đà tăng mạnh mẽ của vàng.

Giá bạc hôm nay, 30-9: Bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng cả trên thị trường quốc tế và trong nước, giá bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng.

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ

(NLĐO) – Cùng xu hướng lập đỉnh của giá vàng thế giới, bạc cũng tăng giá liên tiếp trong những ngày qua thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

giá bạc giá bạc phú quý giá vàng sacombank-sbj mua bạc ở đâu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo