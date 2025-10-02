Giá bạc hôm nay 2-10: Tăng rất mạnh

Sáng nay, 2-10, giá bạc Phú Quý được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,812 triệu đồng/lượng mua vào, 1,868 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 24.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ đẩy giá bạc tăng thêm tới 40.000 đồng, lên mức 1,835 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 1,875 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá bán ra cao nhất thị trường bạc hiện nay.

Các thương hiệu khác niêm yết giá thấp hơn, như Golden Fund mua vào 1,8 triệu đồng/lượng, bán ra 1,845 triệu đồng/lượng; bạc Ancarat được mua vào với giá 1,817 triệu đồng/lượng và bán ra 1,867 triệu đồng/lượng.

Tính theo tỉ lệ, giá bạc hôm nay tăng tới 2% so với hôm qua. Còn tính trong 1 tuần trở lại đây, giá kim loại này đã tăng thêm khoảng 7,5%.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay được giao dịch ở mức 47,24 USD/ounce, tăng nhẹ so với mốc 46,9 USD/ounce ở phiên trước.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, kim loại này biến động rất mạnh, có thời điểm lập đỉnh mới ở mức 47,7 USD/ounce – mốc cao nhất trong khoảng 14 năm qua.

Việc một phần chính phủ Mỹ đã đóng cửa vào ngày 1-10, ngày đầu tiên của năm tài chính 2026 của chính phủ Mỹ, khiến hàng ngàn nhân viên liên bang - từ NASA cho đến các công viên quốc gia – phải nghỉ việc tạm thời và hàng loạt dịch vụ sẽ bị gián đoạn; các tòa án liên bang cũng đóng cửa và các khoản tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ bị trì hoãn... khiến giới đầu tư lo lắng, đổ tiền vào các kênh đầu tư an toàn như vàng và bạc.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Cẩn trọng nếu giá bạc đảo chiều giảm Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá bạc trong nước tăng rất mạnh từ đầu năm 2025 tới nay, theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới. Giá bạc có mức sinh lời cao hơn nhiều so với các kênh đầu tư khác nhưng một số chuyên gia lưu ý về tính thanh khoản của kim loại này. Bởi đến hiện tại, thị trường bạc chỉ mới có một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bạc các loại. Trong trường hợp, giá bạc đảo chiều giảm mạnh, nhà đầu tư cần lưu ý có thể bán bạc ở nơi nào để tránh rủi ro.



