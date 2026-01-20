HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 20-1: Cao chót vót, phải đặt mua trước vài tháng mới có

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Nhiều người hỏi mua bạc khi giá ở vùng đỉnh nhưng số lượng giao ngay vẫn hạn chế, chủ yếu là khách hàng đặt từ trước.

Trưa 20-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng 3,55 triệu - 3,64 triệu đồng/lượng (mua - bán) - mừc cao nhất tại SBJ từ trước đến nay, tăng 18.000 đồng so với hôm qua.  

Tập đoàn Phú Quý công bố giá bạc miếng mua vào - bán ra lần lượt 3,53 và 3,64 triệu đồng/lượng.

Giá bạc loại 1 kg các thương hiệu cũng duy trì ở vùng đỉnh, như bạc Phú Quý cuối buổi sáng đã leo lên 97,4 triệu đồng, SBJ lên 97,2 triệu đồng - tăng  khoảng 700.000 đồng so với hôm qua.

Giá bạc trong nước rung lắc mạnh ở vùng đỉnh, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trong vòng 7 ngày qua, giá bạc đã tăng thêm khoảng 9,7%.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc lúc 11 giờ 30 hôm nay, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 93,87 USD/ounce, giảm 0,64% so với phiên trước. 

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm hôm qua - rạng sáng nay, giá bạc trên thị trường quốc tế có thời điểm lập đỉnh mới khi lên tới 94,5 USD/ounce.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá bạc tiếp tục tăng, trong khi nhiều người mua lại chờ đợi giá kim loại này điều chỉnh giảm. 

Ở thị trường trong nước, nhiều người cho biết muốn mua bạc vật chất giao ngay không dễ. Phần lớn các thương hiệu như SBJ, Phú Quý chỉ nhận đặt trước, thanh toán ngay rồi nhận hàng sau 1-3 tháng.

Giá bạc hôm nay 20 - 1: Tăng cao , đặt trước mới có hàng - Ảnh 2.

Giá bạc đang ở vùng đỉnh sau chuỗi tăng liên tiếp

Nhân viên Công ty SBJ cho hay không còn bạc bán giao ngay, khách đặt trước tối đa mỗi người 7 kg. Tương tự, nhân viên tư vấn của Phú Quý thông tin cửa hàng chỉ nhận đặt bạc thanh toán ngay và trả chậm sau đó, vào khoảng tháng 3-2026.

Theo giới phân tích, căng thẳng địa chính trị leo thang và nỗi lo cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với các quốc gia châu Âu khiến nhiều nhà đầu tìm đến vàng, bạc như kênh trú ẩn vốn an toàn. 

Trên Kitco, ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Trade Nation, nhận định nhu cầu trú ẩn vốn an toàn đang lấn át những khó khăn gia tăng trong lĩnh vực kim loại quý. "Giá bạc vẫn ở mức cao và hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy người mua đang e ngại, bất chấp kim loại này đang bị mua quá mức. Nguồn cung bạc đang khan hiếm, trong khi nhu cầu từ cả nhà đầu tư và ngành công nghiệp vẫn mạnh mẽ" – ông nói.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,99 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 19-1: Tiếp tục lập đỉnh mới

Giá bạc hôm nay 19-1: Tiếp tục lập đỉnh mới

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã nhảy vọt hơn 4%, lên mốc cao nhất từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay 17-1: Vì sao nhà đầu tư rót tiền kỷ lục vào bạc?

(NLĐO) – Chỉ trong 1 tháng qua, các nhà đầu tư cá nhân đã mua vào hơn 900 triệu USD các quỹ ETF bạc khi kim loại này tăng giá chóng mặt.

Giá bạc hôm nay 15-1: Rung lắc dữ dội ở vùng đỉnh lịch sử

(NLĐO) – Sau khi chạm mốc cao nhất trong lịch sử, giá bạc rung lắc mạnh khi nhà đầu tư chốt lời. Bạc Phú Quý bán ra hơn 3,4 triệu đồng/lượng.

giá bạc hôm nay giá bạc có nên mua bạc giá bạc phú quý giá bạc thế giới giá bạc sbj
