Giá bạc hôm nay 25-10: Giảm rất mạnh, người mua trên giấy lỗ cả trăm triệu đồng

Chiều 25-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,881 triệu đồng/lượng, bán ra 1,947 triệu đồng/lượng - giảm 18.000 đồng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng giá 1,861 triệu đồng mua vào và 1,919 triệu đồng bán ra.

Bạc các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun được giao dịch trong khoảng 1,916 - 1,921 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá bạc giảm nhiều ngày liên tiếp. Trong khoảng 1 tuần qua, giá mỗi lượng bạc đã giảm hơn 10,4% - xóa sạch chuỗi tăng mạnh những ngày trước đó.

Tính từ vùng đỉnh lịch sử 2,145 triệu đồng/lượng lập hồi giữa tháng 10, những người mua bạc ở vùng này hiện đã lỗ gần 12% nếu bán ra. Với người đặt mua bạc trên giấy vài trăm lượng, mức lỗ có thể lên tới cả trăm triệu đồng, dù chưa nhận hàng.

"Tôi đặt mua 50 lượng bạc khi giá 2,1 triệu đồng/lượng hồi giữa tháng 10, nhận hàng trong khoảng 1 tháng tới. Với mức giá hiện tại, khoản đầu tư của tôi đã lỗ tạm thời 11 triệu đồng – dù chưa cầm trong tay lượng bạc nào" – chị Khánh Anh (ngụ TP HCM) rầu rĩ.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đóng cửa tuần giao dịch ở mức 48,65 USD/ounce, giảm 0,67% so với phiên trước.

Tính từ vùng đỉnh lịch sử 54,4 USD/ounce hồi giữa tháng 10, giá bạc đã giảm khoảng 11,8%. Đây là mức giảm rất mạnh của kim loại này chỉ trong thời gian ngắn.

Giá bạc đi xuống sau khi chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ từ thị trường – cùng nhịp với giá vàng. Cả vàng và bạc đều là những kênh đầu tư có mức tăng rất mạnh từ đầu năm tới nay, giá vàng tăng khoảng 50% và giá bạc tăng khoảng 70%.

Phân tích về giá bạc và kênh đầu tư này tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 do Nhịp sống Kinh doanh vừa tổ chức, một số chuyên gia thị trường đã phân tích những yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá bạc như là nguyên liệu cho công nghệ xanh, pin năng lượng mặt trời, điện, xe điện… Nhiều nước đang hướng đến công nghệ xanh nên nhu cầu bạc luôn cao.

Nếu đầu tư theo chu kỳ, khi giá một loại hàng hóa vượt đỉnh lịch sử, giá thường tăng rất nhanh. Tuy nhiên, Mỹ đang có đề xuất đánh thuế bạc nên lượng bạc tồn kho ở sàn Mỹ vẫn nhiều. Còn tại London - Anh, khi bạc vượt 50 USD, lượng tồn kho chỉ còn 1/3 so với bình thường.

Về thị trường trong nước, theo các chuyên gia, các nhà đầu tư cần chú ý rủi ro ở những lúc thị trường biến động mạnh, nhất là khi chênh lệch giá bạc trong nước và thế giới ở mức cao.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,54 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 24%.

