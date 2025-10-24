Giá bạc hôm nay 24-10: Giảm rất mạnh, có nên mua vào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Giá bạc hôm nay 24-10: Giảm rất mạnh, có nên mua vào?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc trong nước vẫn chưa ngừng đà đi xuống theo giá thế giới.

Sáng 24-10, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,899 triệu đồng/lượng, bán ra 1,947 triệu đồng/lượng, giảm thêm 12.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng giá 1,862 triệu đồng mua vào và 1,92 triệu đồng bán ra. 

Bạc các thương hiệu khác Ancarat, Golden Fun được giao dịch quanh 1,928 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Chỉ trong khoảng 1 tuần, mỗi lượng bạc đã mất gần 10% - xóa sạch chuỗi tăng mạnh trong những ngày trước đó.

Đặc biệt, trong tuần qua, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều nhà đầu tư đã đặt bạc ở vùng giá 2,14 triệu đồng/lượng và khối lượng đặt mỗi người lên tới 300-500 lượng. Với mức giá hiện tại, nếu bán ra lúc này, mỗi lượng bạc đã giảm khoảng 11,4%, tức lỗ cả trăm triệu đồng.

Dù vậy, nhu cầu mua bạc từ thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Một số công ty cho hay vẫn chỉ nhận đặt bạc qua kênh online thay vì bán giao trực tiếp tại quầy vì lượng đơn hàng khách đặt trước đó vẫn chưa giao hàng xong.

Giá bạc hôm nay 24 - 10 giảm mạnh , có nên mua vào hay không? - Ảnh 2.

Giá bạc mất khoảng 10% trong vòng 1 tuần qua

Ở chiều ngược lại, một số người băn khoăn giá bạc đang ở quanh mốc 2 triệu đồng/lượng có nên mua vào? Theo một số chuyên gia, giá bạc đang hưởng lợi theo đà tăng cùng nhịp với vàng và nhu cầu công nghiệp tăng. Nhưng bạc cũng là kim loại biến động mạnh trong trường hợp đảo chiều giảm...

Trên thị trường quốc tế, đến khoảng 10 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 48,71 USD/ounce, giảm khoảng 0,53% so với phiên trước.

Nếu tính từ mốc đỉnh vùng 54,4 USD/ounce lập vào tuần trước, giá bạc hiện đã mất khoảng 11,6%. Đây là mức giảm rất mạnh của kim loại này chỉ trong thời gian ngắn. 

Dù vậy, nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc vẫn tăng gần 70% - mức tăng cao hơn nhiều so với vàng. Bạc cũng trở thành kênh đầu tư được lựa chọn trong bối cảnh nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn từ thị trường đi lên – cùng nhịp với vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,54 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 24 - 10 giảm mạnh , có nên mua vào hay không? - Ảnh 3.

Giá bạc giảm liên tiếp


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 22-10: Đến lượt người "đu đỉnh" bạc lỗ nặng

Giá bạc hôm nay 22-10: Đến lượt người "đu đỉnh" bạc lỗ nặng

(NLĐO) – Không chỉ giá vàng, giá bạc hôm nay cũng có phiên rớt thẳng đứng khiến nhiều người trót mua bạc ở vùng đỉnh tuần trước lỗ nặng.

Giá bạc hôm nay 21-10: Giảm rất mạnh

(NLĐO) – Ngược với đà tăng sốc của giá vàng, giá bạc hôm nay lại tiếp đà rớt mạnh của giá thế giới.

Chuyên gia tiết lộ yếu tố bất ngờ khiến giá bạc liên tục phá đỉnh

(NLĐO) – Tăng sốc theo giá vàng cùng nhu cầu đầu tư tăng vọt, nhưng nhu cầu công nghiệp tăng kỷ lục cũng là yếu tố khiến giá bạc lên cơn sốt.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sacombank-sbj giá bạc thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo