Giá bạc hôm nay 24-10: Giảm rất mạnh, có nên mua vào?

Sáng 24-10, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,899 triệu đồng/lượng, bán ra 1,947 triệu đồng/lượng, giảm thêm 12.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng giá 1,862 triệu đồng mua vào và 1,92 triệu đồng bán ra.

Bạc các thương hiệu khác Ancarat, Golden Fun được giao dịch quanh 1,928 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Chỉ trong khoảng 1 tuần, mỗi lượng bạc đã mất gần 10% - xóa sạch chuỗi tăng mạnh trong những ngày trước đó.

Đặc biệt, trong tuần qua, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều nhà đầu tư đã đặt bạc ở vùng giá 2,14 triệu đồng/lượng và khối lượng đặt mỗi người lên tới 300-500 lượng. Với mức giá hiện tại, nếu bán ra lúc này, mỗi lượng bạc đã giảm khoảng 11,4%, tức lỗ cả trăm triệu đồng.

Dù vậy, nhu cầu mua bạc từ thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Một số công ty cho hay vẫn chỉ nhận đặt bạc qua kênh online thay vì bán giao trực tiếp tại quầy vì lượng đơn hàng khách đặt trước đó vẫn chưa giao hàng xong.

Giá bạc mất khoảng 10% trong vòng 1 tuần qua

Ở chiều ngược lại, một số người băn khoăn giá bạc đang ở quanh mốc 2 triệu đồng/lượng có nên mua vào? Theo một số chuyên gia, giá bạc đang hưởng lợi theo đà tăng cùng nhịp với vàng và nhu cầu công nghiệp tăng. Nhưng bạc cũng là kim loại biến động mạnh trong trường hợp đảo chiều giảm...

Trên thị trường quốc tế, đến khoảng 10 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 48,71 USD/ounce, giảm khoảng 0,53% so với phiên trước.

Nếu tính từ mốc đỉnh vùng 54,4 USD/ounce lập vào tuần trước, giá bạc hiện đã mất khoảng 11,6%. Đây là mức giảm rất mạnh của kim loại này chỉ trong thời gian ngắn.

Dù vậy, nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc vẫn tăng gần 70% - mức tăng cao hơn nhiều so với vàng. Bạc cũng trở thành kênh đầu tư được lựa chọn trong bối cảnh nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn từ thị trường đi lên – cùng nhịp với vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,54 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giảm liên tiếp



