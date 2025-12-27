Giá bạc hôm nay, 27-12: Vượt 3 triệu đồng/lượng

Sáng 27-12, Tập đoàn Phú Quý đẩy mạnh giá bạc miếng lên mức cao nhất từ trước tới nay - mua vào 2,983 triệu đồng/lượng, bán ra 3,075 triệu đồng/lượng.

Giá bạc miếng tại một số thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fund cũng vượt 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc ký được nhiều công ty niêm yết tăng thêm hàng triệu đồng. Phú Quý giao bạc mua vào 79,5 triệu đồng/kg, bán ra lên tới 81,99 triệu đồng/kg - tăng hơn 4,6 triệu đồng chỉ trong một ngày.

Giá bạc tăng liên tiếp những ngày qua, gây sốc với nhiều nhà đầu tư. Hồi đầu năm, mỗi miếng bạc loại 1 lượng chỉ 1,1 triệu đồng, hiện tại đã tăng hơn 3 triệu đồng.

Chỉ trong 1 tháng, giá bạc trong nước tăng hơn 46% và tăng tổng cộng 169% từ đầu năm tới nay.

Giá bạc tăng sốc

Trên thị trường quốc tế, giá bạc còn gây sốc hơn khi tăng trên 10% chỉ trong 1 ngày. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc dừng ở mức 79,39 USD/ounce, tăng 10,34% so với phiên trước.

Giá bạc liên tục gây bất ngờ, bất chấp những cảnh báo tăng nóng liên tiếp. Thậm chí, giá bạc còn tăng nhanh và bỏ xa đà đi lên của giá vàng.

Theo giới phân tích, nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn đã thúc đẩy giá các kim loại quý đồng loạt đi lên. Cùng với bạc, giá vàng cũng lập đỉnh mới ở vùng trên 4.500 USD/ounce, trong khi giá bạch kim (platin) cao kỷ lục, còn giá đồng cũng lập đỉnh mới.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,53 triệu đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với giá bạc trong nước.