Kinh tế

Giá bạc hôm nay 24 - 4: Trung Quốc nhập khẩu bạc cao nhất lịch sử

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Dù giá bạc hôm nay giảm tiếp trên thị trường trong nước và thế giới, số liệu mới nhất cho thấy nhập khẩu bạc từ Trung Quốc tăng kỷ lục trong tháng 3

Sáng 24-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng quanh mức 2,82 triệu đồng/lượng mua vào và 2,91 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty Kim loại quý Ancarat và Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng lần lượt ở mức 2,81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với hôm qua, mỗi lượng bạc giảm thêm khoảng 50.000 đồng.

Ở phân khúc bạc tính theo kg, giá cũng tiếp tục đi xuống, lùi sâu khỏi mốc 80 triệu đồng/kg.

Cụ thể, Ancarat giao dịch bạc kg ở mức 75,1 triệu đồng/kg mua vào và 77,4 triệu đồng/kg bán ra; SBJ và Phú Quý cùng niêm yết quanh mức 77,4 triệu đồng/kg bán ra. So với một ngày trước, mỗi kg bạc giảm khoảng 2,5 triệu đồng.

Giá bạc trong nước giảm liên tiếp nhiều ngày qua, diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện giao dịch quanh mức 74,8 USD/ounce, giảm thêm khoảng 0,68% so với phiên trước, xuống mức thấp nhất trong khoảng hai tuần.

Giá bạc giảm liên tiếp trong những ngày qua

Giá bạc giảm liên tiếp trong những ngày qua

Không chỉ bạc, giá vàng cũng đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Dù vậy, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực khi nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo giá kim loại quý này có thể vượt 5.000 USD/ounce, thậm chí lên tới 6.000 USD/ounce trong năm nay.

Đối với bạc, các dữ liệu mới cho thấy những tín hiệu đáng chú ý về cung – cầu. Theo Kitco, dẫn báo cáo từ The Kobeissi Letter, sự kết hợp giữa nhu cầu tăng mạnh từ nhà đầu tư cá nhân và mức tiêu thụ cao từ ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời đã đẩy lượng nhập khẩu bạc của Trung Quốc lên mức kỷ lục.

Cụ thể, nhập khẩu bạc của Trung Quốc trong tháng 3 tăng 78% so với tháng trước, đạt khoảng 836 tấn – mức cao nhất lịch sử. Con số này cao hơn tới 173% so với mức trung bình của tháng 3 trong khoảng 10 năm qua. Lũy kế nhập khẩu bạc của nước này cũng đang ở mức kỷ lục.

Theo các chuyên gia của Kobeissi Letter, nhu cầu tăng mạnh đến từ việc nhà đầu tư cá nhân chuyển sang mua bạc thỏi nhỏ như một lựa chọn thay thế giá rẻ hơn so với vàng, trong khi các nhà sản xuất năng lượng mặt trời đẩy mạnh sản xuất trước thời điểm các ưu đãi hoàn thuế xuất khẩu hết hiệu lực từ đầu tháng 4-2026.

“Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời toàn cầu tiêu thụ khoảng 20% tổng nguồn cung bạc hàng năm, với phần lớn hoạt động tập trung tại Trung Quốc” - báo cáo nêu.

Trong khi đó, khảo sát bạc thường niên của Viện Bạc, công bố giữa tháng 4, cho thấy thị trường bạc có thể tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Báo cáo do Metals Focus (Anh) thực hiện dự báo năm 2026 sẽ là năm thiếu hụt thứ sáu liên tiếp, với mức thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce.

Những yếu tố này được cho là sẽ khiến thị trường bạc tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, bao gồm cả xu hướng giá.

Lượng bạc nhập khẩu của Trung Quốc tăng vọt trong tháng 3. Nguồn: Kitco

Lượng bạc nhập khẩu của Trung Quốc tăng vọt trong tháng 3. Nguồn: Kitco

Giá bạc hôm nay 24 - 4: Nhập khẩu bạc từ Trung Quốc tăng kỷ lục - Ảnh 4.


Giá bạc hôm nay 23-4: Đầu tư bạc đã hết sức hút?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay giảm tiếp cả ở thị trường trong nước và thế giới, bạc miếng Ancarat, Phú Quý, SBJ thủng mốc 3 triệu đồng/lượng.

