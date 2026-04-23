Giá bạc hôm nay 23-4: Đầu tư bạc đã hết sức hút?

Sáng 23-4, Công ty Kim loại quý Ancarat và Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) cùng niêm yết giá bạc miếng quanh mức 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,95 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết cao hơn, lần lượt 2,89 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,98 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng bạc giảm thêm khoảng 50.000 đồng.

Sau khi chạm đỉnh cao nhất trong khoảng một tháng, giá bạc trong nước đã quay đầu giảm nhiều phiên liên tiếp, xuống dưới mốc 3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc bạc tính theo kg, giá cũng giảm mạnh, xuống dưới ngưỡng 80 triệu đồng/kg.

SBJ giao dịch ở mức 76,4 triệu đồng/kg (mua vào) và 78,8 triệu đồng/kg (bán ra); Ancarat bán ra 78,6 triệu đồng/kg, trong khi Phú Quý chỉ còn 78,5 triệu đồng/kg. So với một ngày trước, mỗi kg bạc giảm khoảng 1,5 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay thủng mốc 3 triệu đồng/lượng

Diễn biến trong nước đi cùng xu hướng quốc tế. Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm còn 76,1 USD/ounce, mất thêm 2,2% so với phiên trước, đồng thời rời xa mốc 82 USD/ounce – mức cao nhất trong khoảng 5 tuần.

Giới phân tích cho rằng bạc đang chịu áp lực giảm ngắn hạn tương tự vàng, chủ yếu do đồng USD mạnh lên. Chỉ số DXY Index sáng nay tăng lên 98,6 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Tuy vậy, trong trung và dài hạn, bạc vẫn được kỳ vọng tích cực khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt và nhu cầu kim loại công nghiệp phục hồi.

Tại thị trường trong nước, không chỉ giá giảm, giao dịch bạc cũng trở nên trầm lắng. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng cắt lỗ các khoản mua ở vùng đỉnh 4-4,7 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1-2026, chuyển sang các kênh như gửi tiết kiệm hoặc đầu tư cổ phiếu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, nếu bán bạc thời điểm này, một số thương hiệu cho hay khách có thể bán bao nhiêu cũng được, không giới hạn số lượng. Sau khi bán xong, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của khách trong khoảng từ vài tiếng đồng hồ và tối đa là 72 giờ.



