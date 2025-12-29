HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 29-12: Rớt thẳng đứng, chuyên gia cảnh báo rủi ro

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay lao dốc khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, thủng mốc 80 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo rủi ro giảm giá.

Sáng 29-12, giá bạc thế giới giao ngay rớt thẳng đứng từ đỉnh 84 USD/ounce xuống còn 76,68 USD/ounce, mất hơn 3% so với phiên trước. Đây là mức giảm rất mạnh từ đỉnh, không lâu sau khi mở cửa giao dịch.

Tuy nhiên, diễn biến ở thị trường trong nước lại biến động ngược. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) vừa mở cửa giao dịch đã đẩy giá bạc miếng lên tới 3,036 - 3,114 triệu đồng/lượng, 217.000 đồng so với cuối tuần.

Giá bạc hôm nay 29-12: Rớt thẳng đứng, chuyên gia cảnh báo rủi ro - Ảnh 1.

Tập đoàn Phú Quý thông báo giá bạc mua vào 2,93 triệu đồng/lượng, bán ra 3,021 triệu đồng/lượng.

Bạc kg của các thương hiệu sáng nay bán ra cao nhất vượt 80 triệu đồng. Công ty SBJ bán ra 77,28 triệu đồng/kg (mỗi kg bạc bằng khoảng 26,666 lượng). 

Giá bạc hôm nay 29 - 12 giảm mạnh , chuyên gia cảnh báo rủi ro đầu tư - Ảnh 2.

Giá bạc đang giảm mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới

Giá bạc có thể giảm còn 40 USD/ounce?

Khảo sát bạc thường niên của Kitco News cho thấy đa số nhà đầu tư cá nhân vẫn đặt kỳ vọng tích cực vào kim loại này trong năm 2026, bất chấp việc giá bạc đã tăng tới 170% trong năm nay. Động lực chính đến từ nhu cầu công nghiệp tiếp tục mở rộng, cùng với dòng tiền đầu tư đổ mạnh vào nhóm kim loại quý.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, ngày càng nhiều chuyên gia và tổ chức tài chính bắt đầu đưa ra cảnh báo về rủi ro điều chỉnh mạnh của giá bạc sau giai đoạn tăng nóng.

Trong báo cáo Triển vọng kim loại quý năm 2026, các nhà phân tích của Tập đoàn công nghiệp Heraeus nhận định đà tăng mạnh trong năm 2025 đã đẩy giá vàng, bạc và nhóm kim loại bạch kim (PGM) lên vùng cao nhất trong nhiều năm. Do đó, khả năng xuất hiện một chu kỳ điều chỉnh là điều khó tránh khỏi.

Cùng quan điểm thận trọng, các chuyên gia phân tích hàng hóa tại TD Securities cho rằng giá bạc có thể giảm về quanh mốc 40 USD/ounce trong năm 2026. Theo TD Securities, bước sang năm tới, Hiệp hội Thị trường Kim loại London (LBMA) có thể đưa ra thị trường hơn 212 triệu ounce bạc từ lượng tồn kho hiện có. Việc nguồn cung lớn được giải phóng trong thời gian ngắn được đánh giá sẽ tạo áp lực đáng kể lên giá bạc toàn cầu.

Trong khi đó, BMO Capital Markets lại đưa ra kịch bản trung tính hơn. Tổ chức này dự báo giá bạc trung bình trong quý IV/2026 có thể đạt khoảng 60 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hiện tại nhưng vẫn duy trì mặt bằng giá cao so với nhiều năm trước.

Ở thời điểm hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,44 triệu đồng/lượng, thấp hơn khá xa so với giá bạc trong nước, cho thấy chênh lệch giữa thị trường nội địa và quốc tế vẫn đang ở mức lớn.

Giá bạc hôm nay 29 - 12 giảm mạnh , chuyên gia cảnh báo rủi ro đầu tư - Ảnh 3.

Mốc đỉnh của giá bạc lên tới 84 USD/ounce

