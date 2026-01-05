Giá bạc hôm nay 5-1: Vừa mở cửa đã tăng rất mạnh

Sáng 5-1, ngay khi mở cửa giao dịch tuần mới, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế đi lên mạnh mẽ, vượt 76 USD/ounce, tăng tới 4,45% so với phiên cuối tuần.

Giá bạc đi lên cùng nhịp với vàng, khi giá vàng cũng dậy sóng – tăng hàng chục USD mỗi ounce lên hơn 4.400 USD/ounce. Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã thúc đẩy nhu cầu tìm đến các kim loại quý như kênh trú ẩn an toàn.

Sau khi kết thúc năm 2025 với mức tăng lên tới 150%, giá bạc đang được kỳ vọng tiếp tục đi lên. Dù vậy, giới phân tích cũng cảnh báo giá bạc có thể biến động mạnh. Sau khi đóng cửa ở mức 70 USD/ounce vào ngày cuối của năm 2025, giá bạc đã biến động liên tục trong những ngày đầu năm mới 2026.

Chỉ trong vài ngày đầu của năm 2026, giá bạc đã tăng thêm tới 8,4%, bỏ xa đà tăng của vàng.

Ở thị trường trong nước, vừa mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,87 triệu đồng/lượng, bán ra 2,95 triệu đồng/lượng, tăng 82.000 đồng mỗi lượng.

Bạc kg cũng được SBJ niêm yết lên mức 76,72 triệu đồng chiều mua vào, 78,72 triệu đồng/kg chiều bán ra, tăng 2,24 triệu đồng mỗi kg so với trước kỳ nghỉ Tết.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 2,42 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 16%.

