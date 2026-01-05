HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 5-1: Vừa mở cửa đã tăng rất mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng vọt ở thị trường thế giới, thúc đẩy giá bạc trong nước tăng mạnh trở lại lên sát mốc 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 5-1, ngay khi mở cửa giao dịch tuần mới, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế đi lên mạnh mẽ, vượt 76 USD/ounce, tăng tới 4,45% so với phiên cuối tuần.

TIN LIÊN QUAN

Giá bạc đi lên cùng nhịp với vàng, khi giá vàng cũng dậy sóng – tăng hàng chục USD mỗi ounce lên hơn 4.400 USD/ounce. Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã thúc đẩy nhu cầu tìm đến các kim loại quý như kênh trú ẩn an toàn.

Sau khi kết thúc năm 2025 với mức tăng lên tới 150%, giá bạc đang được kỳ vọng tiếp tục đi lên. Dù vậy, giới phân tích cũng cảnh báo giá bạc có thể biến động mạnh. Sau khi đóng cửa ở mức 70 USD/ounce vào ngày cuối của năm 2025, giá bạc đã biến động liên tục trong những ngày đầu năm mới 2026.

Chỉ trong vài ngày đầu của năm 2026, giá bạc đã tăng thêm tới 8,4%, bỏ xa đà tăng của vàng.

Giá bạc hôm nay 5 - 1 tăng mạnh , vượt 76 USD / ounce - Ảnh 2.

Giá bạc tăng mạnh vào sáng nay

Ở thị trường trong nước, vừa mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,87 triệu đồng/lượng, bán ra 2,95 triệu đồng/lượng, tăng 82.000 đồng mỗi lượng.

Bạc kg cũng được SBJ niêm yết lên mức 76,72 triệu đồng chiều mua vào, 78,72 triệu đồng/kg chiều bán ra, tăng 2,24 triệu đồng mỗi kg so với trước kỳ nghỉ Tết.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 2,42 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 16%.

Giá bạc hôm nay 5 - 1 tăng mạnh , vượt 76 USD / ounce - Ảnh 3.

Giá bạc thế giới tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần mới

Giá bạc hôm nay 5 - 1 tăng mạnh , vượt 76 USD / ounce - Ảnh 4.

Giá bạc miếng, bạc kg các loại ở thị trường trong nước cũng đi lên


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 30-12: Giảm sâu, người mua hôm qua lỗ nặng

Giá bạc hôm nay 30-12: Giảm sâu, người mua hôm qua lỗ nặng

(NLĐO) - Mỗi ký bạc Phú Quý bán ra sáng nay, 30-12, chỉ còn 76,1 triệu đồng - giảm hơn 7 triệu đồng so với mức đỉnh.

Giá bạc hôm nay 29-12: Rớt thẳng đứng, chuyên gia cảnh báo rủi ro

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay lao dốc khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, thủng mốc 80 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo rủi ro giảm giá.

Giá bạc hôm nay, 27-12: Vượt 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Chỉ trong 1 tháng, giá bạc trong nước đã tăng hơn 46% và tăng tổng cộng 169% từ đầu năm tới nay

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc thế giới giá bạc sbj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo