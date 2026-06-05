Giá bạc hôm nay 5-6: Ngân hàng Đức nêu dự báo bất ngờ về bạc

Sáng 5-6, Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ niêm yết giá bạc miếng các loại mua vào 2,76 triệu đồng/lượng, bán ra 2,85 triệu đồng/lượng.

Công ty Kim loại quý Ancarat công bố bạc miếng các loại quanh mức 2,74 triệu đồng/lượng mua vào và 2,82 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý khác như Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm giá bạc giảm tiếp so với phiên trước. So với hôm qua, giá bạc miếng giảm thêm khoảng 30.000 đồng mỗi lượng và đánh dấu ngày giảm thứ 4 liên tiếp.

Cùng chiều đi xuống, giá bạc thỏi và bạc ký của các thương hiệu lớn như Phú Quý, Ancarat cũng lùi về quanh 73,1 triệu đồng/kg mua vào và 75,3 triệu đồng/kg bán ra, thấp hơn khoảng 1,1 triệu đồng/kg so với phiên trước. Giá bạc kg bán ra cao nhất hiện được ghi nhận ở SACOMBANK-SBJ là trên 76,16 triệu đồng.

Giá bạc trong nước tiếp tục đi xuống

Với diễn biến này, giá bạc trong nước tiếp tục duy trì vùng tích lũy kéo dài khoảng 2,5 tháng qua, đồng thời cách khá xa hơn 30% so với mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1-2026.

Bạc giảm theo vàng trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giá dầu thô vẫn duy trì ở mức cao. Dù đóng vai trò trú ẩn an toàn khi căng thẳng địa chính trị leo thang, tuy nhiên, vàng, bạc đang chịu tác động tiêu cực từ nỗi lo lạm phát và Mỹ có thể tăng lãi suất sắp tới.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư như vàng, bạc đang gặp khó, trong dự báo mới nhất, các chuyên gia tại ngân hàng Đức Commerzbank đã hạ dự báo giá vàng, bạc tới hết năm 2026 – dù triển vọng trong năm nay không quá tiêu cực.

Cụ thể, thị trường vàng đang gặp khó khăn do kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Mỹ đã thay đổi đáng kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu. Trong đó, nguy cơ lãi suất ở Mỹ tăng cao đang làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, một loại tài sản không sinh lời.

Giá bạc trong nước giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Hiện tại, Commerzbank đã điều chỉnh mục tiêu giá vàng cuối năm. Ngân hàng Đức dự báo giá vàng kết thúc năm ở mức khoảng 4.800 USD/ounce, giảm so với mục tiêu ban đầu là 5.000 USD. Qua năm 2027, giá vàng sẽ tăng lên mức 5.200 USD/ounce.

Cùng với việc điều chỉnh dự báo giá vàng, Ngân hàng Commerzbank cũng đã hạ thấp triển vọng giá bạc. Commerzbank dự kiến giá bạc sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 80 USD/ounce. Cho năm 2027, dự báo giá bạc sẽ kết thúc ở mức khoảng 90 USD/ounce.

"Ngoài dự báo giá vàng giảm, nhu cầu công nghiệp đối với bạc yếu hơn cũng cho thấy giá bạc có thể giảm nhẹ. Theo đánh giá mới nhất của Viện Bạc, nhu cầu công nghiệp dự kiến sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong bốn năm. Tuy nhiên, thị trường bạc vẫn khan hiếm, đó là lý do bạc sẽ tăng trong năm tới" – chuyên gia của ngân hàng Đức nói.



