Kinh tế

Giá bạc hôm nay 7-1: Tăng nhanh hơn vàng, liên tục lập đỉnh mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng mạnh cả ở thị trường trong nước và thế giới, mỗi kg bạc vượt 83 triệu đồng.

Sáng 7-1, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,12 triệu đồng/lượng, bán ra 3,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 215.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. 

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng mua vào 3,04 triệu đồng/lượng, bán ra 3,13 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc loại 1 kg, Tập đoàn Phú Quý bán ra 83,7 triệu đồng trong khi Công ty SBJ bán ra tới 85,3 triệu đồng.

Giá bạc trong nước tăng liên tục những ngày qua, thậm chí còn tăng nhanh hơn giá vàng. Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng tăng khoảng 6,4% trong khi giá bạc tăng tới 38%.

Giá bạc hôm nay 7 - 1: Tăng mạnh vượt 83 triệu đồng mỗi kg - Ảnh 2.

Giá bạc tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá bạc trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay có thời điểm chạm mốc 82,7 USD/ounce. Tới 10 giờ 30 sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 80,9 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá bạc tăng nhanh hơn vàng khi nhu cầu đầu tư đang rất mạnh mẽ và nhiều người kỳ vọng giá còn tăng tiếp. Ở chiều ngược lại, một số khuyến cáo cho rằng giá bạc trong trường hợp đảo chiều cũng sẽ giảm với tốc độ nhanh hơn vàng.

Ở thị trường trong nước, dù bạc tăng nhanh nhưng tính thanh khoản thấp hơn vàng, và hiện thị trường chỉ có một vài thương hiệu bạc phổ biến.

Giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 2,57 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 7 - 1: Tăng mạnh vượt 83 triệu đồng mỗi kg - Ảnh 3.

 

