Kinh tế

Giá vàng hôm nay 7-11: Đảo chiều giảm mạnh

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau một phiên bật tăng, giá vàng hôm nay lại đảo chiều đi xuống, do nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời.

Giá vàng hôm nay 7-11: Đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 7-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.978 USD/ounce, giảm tới 42 USD so với mức đỉnh cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.020 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm còn 3.986 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, áp lực bán chốt lời lan rộng trên hầu hết các thị trường hàng hóa, trong đó có vàng.

Trong khi đó, đợt bán tháo mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Mỹ (với chỉ số Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm trong phiên) đáng lẽ có thể hỗ trợ cho giá vàng, nhưng yếu tố này chưa đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng.

Thay vào đó, chỉ số đô la Mỹ (DXY) dù giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, kết hợp với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,2%, đã thu hút dòng tiền chảy vào USD và trái phiếu. Giá vàng hôm nay gánh thêm áp lực sụt giảm.

Các nhà phân tích dự giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực nếu chứng khoán quốc tế ổn định, Mỹ duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị như căng thẳng ở Trung Đông, lạm phát tiềm ẩn vẫn là yếu tố hỗ trợ dài hạn giá vàng.

Giá vàng hôm nay 7-11: Đảo chiều giảm mạnh - Ảnh 2.


Tin liên quan

Mô hình sàn vàng và kinh nghiệm huy động vốn vàng trong dân của các nước

Mô hình sàn vàng và kinh nghiệm huy động vốn vàng trong dân của các nước

(NLĐO) – Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) được cho là mô hình phù hợp khi Việt Nam thí điểm sàn vàng - chủ yếu là vàng vật chất giao ngay.

Đề xuất bán vàng 500 triệu đồng trở lên mới nộp thuế

(NLĐO) - Nghị trường Quốc hội những ngày qua nóng lên với các dự thảo luật quy định về thuế đối với chuyển nhượng vàng

2 công ty vàng bạc đá quý bị phạt gần 1,8 tỉ đồng

(NLĐO) - Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã nộp phạt gần 1,8 tỉ đồng.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng giá vàn SJC
