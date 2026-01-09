HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 9-1: Tiếp tục giảm mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Trong khi giá vàng phục hồi, giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống.

Sáng 9-1, giá bạc miếng tại Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) giảm thêm 100.000 đồng, còn 2,94 - 3,024 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong vòng 2 ngày, mỗi lượng bạc SBJ giảm hơn 200.000 đồng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng thủng mốc 3 triệu đồng/lượng, rớt xuống còn 2,89 - 2,98 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Nhiều thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun cũng điều chỉnh giá bạc lùi sâu khỏi mốc 3 triệu đồng/lượng, về quanh 2,97 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 9 - 1: Giảm nhanh hơn vàng , vượt mốc 3 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay giảm tiếp

Giá bạc ký cũng rớt thêm hàng triệu đồng. Cụ thể, tập đoàn Phú Quý bán ra 79,67 triệu đồng, giảm khoảng 1,8 triệu đồng so với hôm qua. Công ty SBJ bán ra với giá 80,86 triệu đồng. Trong vòng 2 ngày, giá bạc ký mất gần 5 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay còn 76,75 USD/ounce, giảm khoảng 0,38% so với phiên trước. Nếu tính từ mốc đỉnh của năm 2026, giá bạc đã giảm khoảng 8% - trong khi giá vàng chỉ mất khoảng 3,2%.

Theo giới phân tích, giá vàng phục hồi đáng kể trong phiên giao dịch hôm nay - phản ánh khả năng duy trì sát mốc đỉnh kỷ lục. Trong khi đó, giá bạc đang chịu áp lực giảm mạnh hơn - có thời điểm rớt sâu, chỉ còn 73,5 USD/onnce.

Dù chịu áp lực chốt lời trong ngắn hạn nhưng nhiều chuyên gia dự báo giá bạc sẽ tiếp tục duy trì mức cao khi đồng USD suy yếu, Mỹ có xu hướng giảm lãi suất cơ bản và lạm phát dai dẳng khiến nhà đầu tư lo ngại.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,44 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 9 - 1: Giảm nhanh hơn vàng , vượt mốc 3 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.

Nhiều nơi giá bạc thủng mốc 3 triệu đồng/lượng


