Kinh tế

Giá bạc hôm nay 24-2: Một thương hiệu bạc quá tải ngay trong ngày mở bán đầu tiên

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc thế giới lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua thúc đẩy giá bạc trong nước, nhất là sản phẩm bạc may mắn cho dịp vía Thần Tài mùng 10

Sáng 24-2, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 87,5 USD/ounce, tăng tiếp so với phiên trước. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế, giá bạc có lúc lên tới 89,09 USD/ounce – mốc cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Giá bạc phục hồi liên tục ở thị trường quốc tế, kéo giá trong nước cũng tăng mạnh, đặc biệt là các sản phẩm bạc may mắn dịp Thần Tài. 

Tính đến 11 giờ sáng nay, Tập đoàn Phú Quý công bố giá bạc miếng Phú Quý các loại mua vào 3,27 triệu đồng/lượng, bán ra 3,37 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 40.000 đồng/lượng so với hôm qua và tăng gần 14% chỉ trong vài ngày qua. 

Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng Kim - Phúc - Lộc mua vào 3,44 triệu đồng/lượng, bán ra 3,54 triệu đồng/lượng. Riêng bạc miếng dịp Thần Tài là Nhất Mã Đại Thành được công ty bán ra lên tới 3,84 triệu đồng/lượng, cao hơn các loại bạc miếng thông thường khoảng 300.000 đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 24 - 2: Biến động và xu hướng đầu tư trước vía Thần Tài - Ảnh 2.

Khách xếp hàng mua bạc tại các cửa hàng của Ancarat dịp Tết

Tương tự, tại Công ty Kim loại quý Ancarat, các sản phẩm bạc tích trữ thông thường như Ngân Long Quảng Tiến, Bắc Sư Tư giá mua – bán lần lượt là 3,26 - 3,36 triệu đồng/lượng. Riêng các sản phẩm bạc dịp Thần Tài có giá cao hơn nhiều, như Ngân Mã và Song Mã giá bán ra hơn 3,5 triệu đồng/lượng.

Với giá bạc kg cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Ancarat bán ra bạc kg hơn 89,7 triệu đồng; Tập đoàn Phú Quý bán ra vượt 90 triệu đồng, trong khi giá cao nhất tại SBJ khi mỗi kg bạc là 94,72 triệu đồng.

Dù ngày 26-2 (mùng 10 tháng Giêng) mới là ngày vía Thần Tài nhưng nhiều người đã tranh nhau xếp hàng cũng như đặt hàng qua các kênh online để mua bạc lấy may cũng như tích trữ. 

Đáng chú ý, sáng nay, Tập đoàn DOJI chính thức lấn sân thị trường bạc với các sản phẩm dịp Thần Tài. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên mở bán bạc qua các kênh online trên ứng dụng (app) eGold đã xảy ra tình trạng quá tải. Tại điểm bán trực tiếp của Doji, lượng người xếp hàng mua cũng rất đông.

Giá bạc hôm nay 24 - 2: Biến động và xu hướng đầu tư trước vía Thần Tài - Ảnh 3.

Nhiều người phản ánh app eGold không thể truy cập để đặt mua bạc dịp Thần Tài

Giá bạc hôm nay 24 - 2: Biến động và xu hướng đầu tư trước vía Thần Tài - Ảnh 4.

Trên app SmartBanking BIDV, một số sản phẩm bạc của Ancarat được mở bán cũng trong tình trạng hết hàng

Giá bạc hôm nay 24-2: Một thương hiệu bạc quá tải ngay trong ngày mở bán đầu tiên - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay 24-2: Một thương hiệu bạc quá tải ngay trong ngày mở bán đầu tiên - Ảnh 2.

Các điểm bán của Doji cũng rất đông người chờ mua. Ảnh: Doji

 

Sáng 23-2, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, giá bạc cũng tăng vọt

Sáng 23-2, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, giá bạc cũng tăng vọt

(NLĐO) – Giá vàng, bạc trong nước đồng loạt tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do ảnh hưởng từ giá kim loại quý trên thị trường thế giới

Giá bạc tăng nóng trước ngày Thần Tài, một tập đoàn vàng bất ngờ lấn sân bán bạc

(NLĐO) – Không chỉ các sản phẩm vàng, nhiều thương hiệu bạc cũng cấp tập ra mắt sản phẩm bạc tích trữ đáp ứng nhu cầu ngày vía Thần Tài.

Sáng 13-2, giá vàng - giá bạc trong nước giảm mạnh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm hàng triệu đồng theo đà lao dốc của giá thế giới.

Vía Thần Tài giá bạc giá bạc phú quý giá bạc ancarat
