Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 10-11: Thêm tin vui cho cà phê Việt Nam

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khởi đầu thuận lợi với mức bình quân 119.300 đồng/kg trong nước; mô hình chuỗi cà phê Việt vươn đến thị trường tỉ dân

Hôm nay, 10-11, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với khởi đầu Robusta giao tháng 1-2026 là 4.530 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 là 8.990 USD/tấn. 

Cà phê có còn tăng giá?

TIN LIÊN QUAN

Giá Arabica ở mức cao cũng là lực kéo giúp giá Robusta trụ vững vì đang được nhà rang lựa chọn để thay thế Arabica.

Mưa bão gây ảnh hưởng đến sản lượng cà phê đang thu hoạch tại Việt Nam cũng là động lực khiến cà phê tăng giá.

Tin tức về thị trường cà phê nổi bật là thông tin thương hiệu cà phê Việt Three O'Clock khai trương 3 cửa hàng ở Ấn Độ vào thứ 7 (8-11) vừa qua và sẽ khai trương tiếp 3 chi nhánh nữa trong tháng 12-2025.

Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam không chỉ là nơi cung cấp cà phê nguyên liệu mà cả thành phẩm cùng văn hóa cà phê đa dạng, độc đáo.

Giá cà phê hôm nay và sự bùng nổ của Chuỗi cà phê Việt tại Ấn Độ - Ảnh 2.

Khách hàng trẻ Ấn Độ hào hứng check-in cùng thương hiệu cà phê Việt mới xuất hiện - Ảnh: DNCC

Chuỗi cà phê Việt tấn công thị trường Ấn Độ

Có mặt tại sự kiện, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, cho rằng đây là bước tiến mới của cà phê Việt tại Ấn Độ.

Ông Gaurav Marya, Chủ tịch Công ty FranGlobal, đại diện đối tác nhận quyền độc quyền Three O'Clock tại thị trường Ấn Độ, cho biết với khoảng 65% dân số dưới 35 tuổi, giới trẻ Ấn Độ đang ngày càng yêu chuộng văn hóa cà phê. 

Đó cũng là lý do vì sao FranGlobal quyết định mua nhượng quyền độc quyền thương hiệu cà phê Three O'Clock, một thương hiệu cà phê từ Việt Nam, phù hợp với văn hóa và phong cách sống của giới trẻ Ấn Độ.

Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ là quốc gia tỉ dân mới cũng gia tăng nhu cầu tiêu thụ cà phê. Nhiều nghiên cứu cho rằng Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi mức tiêu thụ trong vòng 5–10 năm tới, chủ yếu nhờ thế hệ trẻ coi cà phê là thức uống hàng ngày.

Giá cà phê hôm nay và sự bùng nổ của Chuỗi cà phê Việt tại Ấn Độ - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 8-11: Quay đầu tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 8-11: Quay đầu tăng mạnh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng 3 con số cả Robusta và Arabica.

Giá cà phê hôm nay 7-11: Bất ngờ bốc hơi 3 con số

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ lao dốc không phanh bất chấp bão lớn đổ vào Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 6-11: Hàng giao ngay lại nóng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng mạnh với Arabica trong khi Robusta tăng mạnh nhất là hàng giao ngay

