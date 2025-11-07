Giá cà phê hôm nay 7-11: Bất ngờ bốc hơi 3 con số

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 7-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm mạnh 3,32% - 3,34%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 3,92% - 4,06%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 1-2026 với Robusta giá giảm 156 USD/tấn, còn 4.530 USD/tấn; tháng 12-2025 với Arabica giảm đến 370 USD/tấn, còn 8.750 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm mạnh từ mức bình quân 118.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. Như vậy, cột mốc 120.000 đồng/kg tiếp tục rời xa.

Giá cà phê hôm nay giảm 3 con số

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu đến hơn 85% sản lượng, giá cả phụ thuộc vào thị trường thế giới. Hiện tại, Việt Nam – nơi cung cấp đến gần 20% sản lượng cà phê toàn cầu, chỉ xếp sau Brazil đang gặp bão lớn ảnh hưởng vụ thu hoạch nhưng giá vẫn cứ sụp sâu.

Ngay cả thị trường trong nước, các doanh nghiệp ngoại cũng có chiếm thị phần lớn.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 10-2025, xuất khẩu cà phê rang xay hòa tan và phối trộn, các doanh nghiệp ngoại chiếm 82% tổng kim ngạch; cà phê nhân chiếm 38% kim ngạch. Hầu hết các ông lớn cà phê toàn cầu đã có mặt ở Việt Nam.



