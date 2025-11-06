Giá cà phê hôm nay 6-11: Hàng giao ngay lại nóng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 6-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 1 - 47 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,06% - 2,94%.

Ở kỳ hạn tham chiếu, tháng 1-2026 với Robusta giá tăng 5 USD/tấn, lên 4.686 USD/tấn; tháng 12-2025 với Arabica tăng 180 USD/tấn, lên 9.120 USD/tấn.

Đặc biệt, giá Robusta giao ngay tháng 11 – 2025 tăng 47 USD/tấn, lên 4.700 USD/tấn, mức hiếm có trong thời gian gần đây.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mức bình quân 118.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê vẫn tăng ngay trong vụ thu hoạch

Giá cà phê cao nhất ở khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) ở mức 119.000 đồng/kg. Các đại lý thường cộng giá cho cà phê vụ cũ bởi chất lượng tốt hơn. Hiện cà phê vụ mới đa số phải sấy vì không có nắng nên giá thấp hơn niêm yết khoảng 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tăng trở lại khi tồn kho ở mức thấp kể cả trên sàn và kho của các nhà rang xay. Hiện tại, nhiều khách hàng chọn giải pháp mua hàng giao ngay để hạn chế rủi ro cũng như bớt gánh nặng tài chính trữ hàng.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) vừa công bố số liệu xuất khẩu tháng 10-2025 với sản lượng 70.500 tấn, giá trị 418 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 55% sản lượng và 61% giá trị.

Đơn giá bình quân xuất khẩu Robusta là 4.924 USD/tấn; Arabica 6.203 USD/tấn.



