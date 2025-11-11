Giá cà phê hôm nay 11 -11: Tăng tiếp, Arabica lại vượt 9.000 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 11-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh diễn biến trái chiều.

Kỳ hạn giao tháng 1-2026 và tháng 3-2026 giảm lần lượt 25 và 13 USD/tấn trong khi kỳ hạn giao tháng 5 – 2026 và tháng 7-2026 lại tăng 3 và 13 USD/tấn.

Giá Arabica trên sàn New York – Mỹ lại tăng tốt ở mức từ 1,7% - gần 2%.

Giá cà phê Robusta diễn biến trái chiều

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026 ở mức 4.623 USD/tấn, tương đương mức giảm 0,53%; Arabica giao tháng 12-2025 tăng 150 USD/tấn, lên 9.140 USD/tấn.

Như vậy, giá Arabica lại vượt mức 9.000 USD/tấn do nguồn cung từ Brazil tiếp tục gián đoạn. Khoảng cách cà phê Arabica và Robusta càng xa thì dư địa tăng giá của Robusta vẫn còn lớn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mức bình quân 119.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê trong nước cao nhất ở Đắk Lắk, một số đại lý đã mua vào giá 120.000 đồng/kg trong khi ở Lâm Đồng một số nông dân bán ra giá chỉ 118.200 đồng/kg.



