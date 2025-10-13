HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 13-10: Mỹ tăng mua đột biến, giá cà phê có tăng trở lại?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay liệu có tăng khi hiện tại nông dân chỉ mới thu hoạch tỉa, Mỹ đang tăng mạnh mua cà phê Việt

Chiều nay (13-10), các sàn cà phê quốc tế tại London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa giao dịch.  

Nông dân mới thu hoạch tỉa cà phê

Trước đó, phiên giao dịch cuối tuần chốt giá Robusta giao tháng 11-2025 hiện ở mức 4.480 USD/tấn. Giá Arabica giao tháng 12-2025 đạt 8.220 USD/tấn. 

Trong nước, giá cà phê bình quân đang quanh 113.800 đồng/kg và nhà vườn luôn kỳ vọng giá cà phê hôm nay sẽ tăng.

Dù vậy, mức giá này vẫn khá tốt so với đầu vụ năm ngoái nhưng thấp hơn kỳ vọng của nông dân. Vụ vừa qua, giá cà phê từng đứng quanh 130.000 đồng/kg trong thời gian dài.

Vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 1 năm sau. Hai tháng cao điểm là tháng 11 và 12. Hiện tại, nông dân mới thu hoạch tỉa, chủ yếu bán cà phê tươi để các đại lý phơi sấy.

Thông thường, khi vào vụ, giá cà phê có xu hướng giảm. Tuy nhiên, năm nay giá có thể giữ vững hoặc tăng nhẹ do Robusta đang rẻ hơn Arabica nên được thị trường ưa chuộng hơn.

Giá cà phê hôm nay 13 - 10: Mỹ tăng mua mạnh , giá cà phê có tăng trở lại? - Ảnh 2.

Mỹ đang tăng nhập cà phê Việt Nam

Mỹ tăng nhập khẩu đột biến

Theo số liệu hải quan, 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gần 1,24 triệu tấn cà phê, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Riêng tháng 9, lượng cà phê Việt Nam xuất sang Mỹ đạt 5.528 tấn, tăng 81% so với tháng 8 và tăng 163% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 9 tháng, Mỹ đã nhập 70.834 tấn cà phê Việt Nam, trị giá 387,6 triệu USD. So với cùng kỳ, tăng 10,2% về lượng và tăng tới 65% về giá trị.

Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ 6 của Việt Nam, sau Đức, Ý, Tây Ban Nha, Algeria và Nhật Bản.

Từ tháng 8-2025, Mỹ áp thuế đối ứng với nhiều mặt hàng. Cà phê Việt Nam chịu thuế 20%, trong khi cà phê Brazil bị áp tới 50%. Nhờ lợi thế này, các nhà nhập khẩu Mỹ đang chuyển hướng mạnh sang mua cà phê Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 13 - 10: Mỹ tăng mua mạnh , giá cà phê có tăng trở lại? - Ảnh 3.


giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Mỹ tăng nhập cà phê Việt Nam
