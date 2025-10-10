Giá cà phê hôm nay 10-10: Tăng mạnh rồi đi lùi

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 9-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh đầu buổi tăng đến 106 USD/tấn với kỳ hạn giao tháng 11-2025 nhưng chốt phiên chỉ còn tăng 26 USD/tấn và chốt ở mức 4.568 USD/tấn, tương đương 119.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trong nước thấp hơn trên sàn

Các kỳ hạn khác đầu phiên cũng tăng mạnh nhưng chốt phiên lại giảm từ 12-13 USD/tấn.

Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York – Mỹ sắc đỏ là chủ đạo, kết phiên giá giao tháng 12-2025 giảm 170 USD/tấn, ở mức 8.320 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giữ khoảng cách so với giá thế giới, khi hôm qua giá sàn tăng tương đương 3.300 đồng/kg nhưng cà phê trong nước chỉ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức bình quân 114.800 đồng/kg.

Giá cà phê cao nhất ở khu vực Đắk Lắk, 115.000 đồng/kg; thấp nhất tại Lâm Đồng, 114.000 đồng/kg.

Dự kiến giá cà phê hôm nay đứng yên hoặc điều chỉnh nhẹ.

Giá cà phê hạ nhiệt khi vào vụ

Doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục than khó vì thuế GTGT

Tại Hội thảo "Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hôm 9-10, các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng tiếp tục kiến nghị áp dụng thuế 0% GTGT, thay cho mức 5% hiện tại sau đó thực hiện hoàn thuế cho các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu thô nông sản nói chung như: hồ tiêu và gia vị, cà phê, dừa, cao su, điều…

Đại diện Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho biết 85% tổng sản lượng cà phê nhân xanh được xuất khẩu chỉ chế biến sâu và tiêu thụ nội địa khoảng 15%.

Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ứ đọng vốn cho khoản 5% tiền thuế chờ hoàn, thủ tục phức tạp, thời gian dài, rủi ro không được hoàn thuế.

Giá cà phê thu mua hiện nay là hơn 110.000 đồng/kg trong khi 2 năm trước chỉ quanh 40.000 đồng/kg, khiến doanh nghiệp gặp áp lực vốn lớn và nay thêm 5% thuế GTGT gánh nặng vốn thêm nặng nề. Số tiền nộp thuế trước không được ngân hàng cho vay.

Trong khi đó, cà phê thu hoạch mỗi năm một vụ, doanh nghiệp cần nguồn vốn lớn ở giai đoạn thu hoạch để thu mua hàng cho nông dân kèm tạm ứng thuế trước và sau đó rất lâu mới xuất khẩu, thu tiền và làm hồ sơ hoàn thuế.



