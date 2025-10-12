HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Giải mã làn sóng 50.000 cửa hàng, quán cà phê đóng cửa

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Dù hàng loạt quán cà phê, cửa hàng ăn uống đóng cửa nhưng nhiều thương hiệu vẫn mở mới liên tục, tổng doanh thu của ngành không giảm

Thông tin hơn 50.000 cửa hàng kinh doanh ẩm thực (F&B) đóng cửa trong 6 tháng đầu 2025 được iPOS.vn đưa ra khiến nhiều người giật mình về mức độ khốc liệt của thị trường. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, làn sóng mở mới cũng không nhỏ, với khoảng 30.000 điểm bán. Tổng cộng cả nước đang có khoảng 299.900 điểm bán F&B.

Đóng cửa nhiều nhưng doanh thu vẫn tăng

Nửa đầu 2025, doanh thu thị trường F&B ước 406.100 tỉ đồng, dù không như kỳ vọng nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước 2.200 tỉ đồng.

Ông Vũ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc iPOS.vn, cho biết người tiêu dùng ngày càng mua sắm thông minh hơn. Họ không còn "săn rẻ" bằng mọi giá, mà chấp nhận mức giá mới cho các mặt hàng thiết yếu, miễn là chất lượng, trải nghiệm và sự minh bạch xứng đáng với số tiền bỏ ra. Họ cũng chi tiêu có chọn lọc hơn, chỉ "mở ví" vào những dịp thật sự cần thiết hoặc cho những trải nghiệm đáng tiền.

Ở phía doanh nghiệp, ngành F&B vẫn chịu áp lực lớn về giá nguyên liệu, tiền thuê mặt bằng và chi phí nhân sự. Tuy nhiên, thay vì tăng giá ồ ạt, nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt hơn trong cách định giá và thiết kế sản phẩm, tập trung vào các gói combo, suất ăn hoặc đồ uống mang lại giá trị rõ ràng để vừa giữ khách vừa bảo đảm lợi nhuận.

Theo ông Hùng, sự thay đổi ở cả hai phía, người mua lẫn người bán, cho thấy thị trường F&B đang dần ổn định trở lại.

- Ảnh 3.

Dù kinh tế khó khăn, người dân vẫn không giảm chi tiêu cho F&B

Cơ hội cho người ở lại

Trong khi đó, ông Đỗ Hữu Tân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Magix, một doanh nghiệp khởi nghiệp, cho rằng cần phân tích con số 50.000 cửa hàng rời thị trường sâu hơn. Ví dụ, 50.000 điểm bán đó, có phải thuộc mô hình đơn giản dễ sao chép, thậm chí là đi sao chép nên dễ ảnh hưởng lúc thị trường khó khăn. Cũng cần phân tích bao nhiêu thương hiệu không dừng lại mà chuyển sang online hoặc tinh gọn để hoạt động hiệu quả hơn.

"50.000 cửa hàng đóng cửa thì sẽ tạo ra khe hở thị trường. Những thương hiệu còn lại, thậm chí những ai chuẩn bị mở mới cần làm gì để tận dụng cơ hội thị trường" – ông Tân đặt vấn đề.

- Ảnh 4.

C-Coffee đóng quán ở phường Xuân Hòa và mở mởi ở phường Gia Định, TP HCM

Dưới góc nhìn người trong cuộc, ông Hồ Đắc Minh Quân, thương hiệu Lá Việt chuyên rau má mix (phối trộn) và trà sữa đậm vị, cho biết thị trường đang trong giai đoạn thanh lọc mạnh.

Theo đó, các thương hiệu nhượng quyền, mở ra để "lùa gà" là chính sẽ khó khăn hơn khi bên mua ngày càng thận trọng.

"Nhiều chuỗi mở mới có lượng khách rất đông do bán giá rẻ và họ dùng hình ảnh này thu hút khách ký hợp đồng nhượng quyền. Tuy nhiên, bản chất mô hình này kinh doanh không có lãi và không có tiềm năng tương lai" – ông Quân thẳng thắn.

Cũng theo ông Quân, các quán bán trên ứng dụng (food-app) đang chịu áp lực chi phí nặng nề gồm hoa hồng 25%, thu thuế hộ 4,5% doanh thu trong khi quán đã chịu thuế khoán 4,5%.

"Các quán không rõ có được hoàn trả phần thuế này không nhưng trước mắt cứ phải đóng trước. Điều này khiến chi phí quán tăng lên, nhiều quán không còn lợi nhuận phải đóng cửa" – ông Quân nói.

Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa: Người trong cuộc nói gì?

Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa: Người trong cuộc nói gì?

(NLĐO) – Thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) cạnh tranh khốc liệt, nhiều người rời đi nhưng cũng nhiều người mới bước vào

Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa

(NLĐO) – Làn sóng đóng cửa hàng ẩm thực (F&B) 6 tháng đầu năm nay còn nặng nề hơn năm trước nhưng thị trường có nhiều diễn biến lạ

Một thương hiệu bánh mì 21 năm ở TP HCM đóng cửa

(NLĐO) – Thương hiệu Bready - Bánh mì tươi đã chính thức đóng cửa hôm nay, sau 21 năm, để tại không ít tiếc nuối cho nhiều người ở TP HCM

quán cà phê ipos.vn lùa gà nhượng quyền làn sóng đóng cửa hàng 50.000 cửa hàng đóng cửa
