Giá cà phê hôm nay 13 -11: Đua nhau bán tháo, giá cà phê giảm cực mạnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 13-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 5,46% - 6%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 4,51% - 6%.

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026 ở mức 4.366 USD/tấn, giảm 252 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 giảm 420 USD/tấn, còn 8.900 USD/tấn.

Với mức giảm này, quy đổi theo tỉ giá, Robusta tham chiếu giảm đến 6.600 đồng/kg còn Arabica giảm 11.000 đồng/kg.

Giá cà phê đêm qua kỳ hạn giảm mạnh nhất đến 6%

Tuy nhiên, đây vẫn chưa là kỳ hạn giá giảm mạnh nhất. Robusta giao tháng 5-2026 giảm đến 269 USD/tấn, tương đương 6%, còn 4.212 USD/tấn; Arabica giao tháng 5-2026 giảm đến 500 USD/tấn, còn 7.950 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ chứng kiến một phiên rớt đậm từ mức bình quân 118.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Tuy nhiên, thực tế gần đây cũng cho thấy việc giá cà phê nội địa không song hành cùng giá sàn và giá cà phê xuất khẩu hàng thực tốt hơn giá trên sàn.

Giá cà phê lại bước vào giai đoạn biến động mạnh

Theo chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình, giá cà phê sụp mạnh phiên này bởi Tổng thống Mỹ vừa nhắc lại việc hạ thuế đối ứng với cà phê nhập khẩu và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ thông tin thêm chính sách này sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Chính sách này khiến giới kinh doanh tin rằng giá cà phê sẽ hạ nhiệt nên đua nhau bán tháo, giảm tồn kho về mức thấp nhất để mua hàng mới có giá rẻ hơn.



