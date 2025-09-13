HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 13-9: Tăng tiếp phiên thứ 3, cà phê hòa tan bùng nổ?

Tin, ảnh, đồ họa: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng phiên thứ 3 liên tiếp với Robusta, tính chung cả tuần 4 phiên tăng, chỉ một phiên giảm

Về giá cà phê hôm nay thì kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 13-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 1,67%-1,82%; Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,16%-2,78%. 

TIN LIÊN QUAN

Giá cà phê hôm nay: Thị trường thế giới tăng mạnh

Ở kỳ hạn tham chiếu, với Robusta giao tháng 11-2025 giá cà phê tăng 80 USD/tấn, lên 4.601 USD/tấn; Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 240 USD/tấn, lên 8.750 USD/tấn.

Như vậy, trong tuần qua, Robusta đã có 4 phiên tăng giá, 1 phiên giảm, so với đầu tuần, giá Robusta tăng 292 USD/tấn, tương đương 6,78%; giá Arabica cũng tăng 520 USD/tấn, tương đương khoảng 6,3%.

Giá cà phê hôm nay 13 - 9 tăng liên tiếp , cà phê hòa tan bùng nổ? - Ảnh 2.

Giá cà phê tuần qua tăng 4 phiên, giảm 1 phiên

Sau tuần đầu tháng 9 giá cà phê giảm, tuần thứ hai đã có sự hồi phục đáng kể tạo niềm hứng khởi cho người giữ cà phê.

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ tăng tiếp từ mức bình quân 118.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay: Cà phê hòa tan bùng nổ?

Báo cáo thị trường cà phê tháng 8-2025 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết trong những năm qua, một số nhà xuất khẩu đã nỗ lực nâng cao chuỗi giá trị cà phê bằng cách tăng năng lực sản xuất cà phê hòa tan.

Ví dụ, từ 2020 - 2025, ước tính Ấn Độ đã tăng công suất sản xuất cà phê hòa tan thêm 0,89 triệu bao cà phê nhân (mỗi bao 60 kg), Việt Nam tăng thêm 1,92 triệu bao.

Trong khi đó, tại Mexico, nhà máy của Nestle, với công suất 0,67 triệu bao cà phê nhân, đã đi vào hoạt động vào tháng 7 -2022.

Giá cà phê hôm nay 13 - 9 tăng liên tiếp , cà phê hòa tan bùng nổ? - Ảnh 3.

Xu hướng uống cà phê hòa tan tăng

Tỷ trọng cà phê hòa tan trong tổng khối lượng xuất khẩu tất cả các loại cà phê trong niên vụ cà phê 2024-2025 đã tăng lên 11,1%, so với mức 9% của niên vụ trước.

Brazil là nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới vào tháng 7-2025 với 0,28 triệu bao.

Theo quy đổi của ICO, một kg cà phê hòa tan nguyên chất bằng 2,6 kg cà phê nhân.

Cà phê hòa tan ngày càng được ưa chuộng bởi sự tiện lợi và công nghệ mới giúp cải thiện chất lượng. Ngay cả cà phê đặc sản cũng bắt đầu được chế biến thành dạng hòa tan.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 11-9: Tăng mạnh và lợi thế mới của cà phê Việt

Giá cà phê hôm nay 11-9: Tăng mạnh và lợi thế mới của cà phê Việt

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng trở lại giữa bối cảnh đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sắp có hiệu lực

Giá cà phê hôm nay 10-9: Giảm, khối ngoại lấn át thị phần

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm chỉ sau 1 phiên tăng khiến thị trường cà phê ngày càng khó đoán

Giá cà phê hôm nay 9-9: Quay đầu tăng vọt

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay, 9-9, tăng mạnh trên các sàn giao dịch với cả Robusta và Arabica sau 1 tuần lao dốc

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất giá cà phê cập nhật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo