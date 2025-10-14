HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 14-10: Tăng tốt đầu tuần

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng mạnh với Arabica lẫn Robusta; giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật tăng cao hơn so mức chung

Phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 14-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 1,24%-1,79%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng mạnh hơn, từ 3,07%-3,26%.

Giá Arabica tăng mạnh hơn Robusta

Cụ thể, giá cà phê Robusta các kỳ hạn như sau: 

Giao tháng 11-2025: giá 4.560 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn.

Giao tháng 1-2026: giá 4.467 USD/tấn, tăng 76 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026: giá 4.393 USD/tấn, tăng 60 USD/tấn.

Giao tháng 5-2026: giá 4.339 USD/tấn, tăng 53 USD/tấn.

Quy ra tiền Việt, giá cà phê ở kỳ hạn tham chiếu chính là tháng 11-2025 ở mức 119.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê trong nước mới nhất ở mức bình quân 113.800 đồng/kg, kỳ vọng giá cà phê hôm nay sẽ tăng trở lại theo giá thế giới.

Giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giao tháng 12-2025 tăng 270 USD/tấn, lên 8.490 USD/tấn, tương đương 221.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 14 - 10: Tăng mạnh đầu tuần cho Arabica và Robusta - Ảnh 2.

Giá cà phê tăng tốt đầu tuần

Giá cà phê tăng trở lại do tồn kho Arabica ở mức thấp, xuất khẩu cà phê của Brazil tiếp tục tắc nghẽn trong khi thu hoạch cà phê của Việt Nam đang gặp mưa nhiều gây ra nhiều khó khăn.

Việt Nam là nguồn cà phê thứ 2 cho Nhật Bản

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 8 tháng năm 2025, nhập khẩu cà phê của Nhật Bản đạt 250.700 tấn, giảm 4,4%; riêng nguồn cung từ Việt Nam giảm đến 15%, còn gần 67.700 tấn.

Một trong những nguyên nhân chính do giá cà phê từ Việt Nam tăng đến 62% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 5.738 USD/tấn trong khi tính chung giá cà phê nhập khẩu vào Nhật tăng 57%.

Việt Nam tiếp tục duy trì là nguồn cung cà phê số 2 cho Nhật Bản (sau Brazil), nhưng thị phần bị giảm từ mức 30% xuống còn 27% trong thời gian trên.

Số liệu hải quan Việt Nam cho thấy Nhật Bản là thị trường nhập khẩu cà phê số 5 của Việt Nam (sau Brazil, Ý, Tây Ban Nha, Algeria).

Giá cà phê hôm nay 14-10: Tăng tốt đầu tuần - Ảnh 1.


giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất cà phê Việt tại Nhật Bản
