Giá cà phê hôm nay 14-2: Chốt tuần tăng tiếp

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 14-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng 0,63%-1,16%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 0,13%-0,36%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 24 USD/tấn, lên 3.859 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, lên 6.610 USD/tấn.

Như vậy, tuần qua, giá Robusta đã tăng 4 phiên, giảm 1 phiên, so với tuần trước tăng 104 USD/tấn.

Phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê nhiều lúc tăng 3 con số nhưng kết phiên chỉ còn tăng 2 con số.

Giá cà phê tăng mạnh sát Tết

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng tiếp từ mốc 97.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hôm qua, giá cà phê trong nước bật tăng 2.000 đồng/kg không chỉ do tác động của giá trên sàn mà do đợt thu mua mới của các nhà rang xay quốc tế.

Trước đó, ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết các nhà rang xay gần đây không còn mua trữ cà phê với số lượng lớn như trước đây mà cần đến đâu mua đến đó.

Điều này kéo theo những đợt tăng giá đột ngột do có đơn hàng và sau đó giá giảm mạnh khi đơn hàng kết thúc.



