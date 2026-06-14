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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 14-6: Nông dân ồ ạt xả hàng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng theo thị trường thế giới, nhưng áp lực bán từ nông dân khiến giá nội địa tăng chậm hơn

Hôm nay (14-6), các sàn giao dịch cà phê quốc tế như London (Anh) và New York (Mỹ) nghỉ giao dịch cuối tuần nên không có giá tham chiếu mới. 

Giá cà phê trong nước tăng chậm

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Giá cà phê trong nước hiện bình quân ở mức 89.600 đồng/kg, tăng 4.300 đồng/kg, tức hơn 5% so với tuần trước.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9-2026 trên sàn London đạt 3.525 USD/tấn, tăng 292 USD/tấn, tương đương 9% so với tuần trước.

Như vậy, giá cà phê nội địa tăng chậm hơn đáng kể so với giá trên sàn quốc tế. Tại một số địa phương, giá thu mua từng vượt mốc 90.000 đồng/kg nhưng sau đó giảm về khoảng 88.000 - 89.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn cho biết khi giá cà phê chạm ngưỡng kỳ vọng 90.000 đồng/kg, nhiều nông dân đã đồng loạt bán ra sau thời gian dài chờ đợi.

Giá cà phê hôm nay 14 - 6: Nông dân bán hàng ồ ạt giữa bối cảnh giá tăng - Ảnh 2.

Giá cà phê bật tăng trở lại

Nguyên nhân do đâu?

Nguồn cung tăng mạnh khiến các đơn vị thu mua không dám nâng giá tương ứng với đà tăng của thị trường thế giới. Nguyên nhân là tâm lý lo ngại giá tăng quá nóng rồi nhanh chóng điều chỉnh khi dự báo Brazil trúng mùa không thay đổi. 

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá cà phê tăng mạnh trong những ngày gần đây là do các cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo hiện tượng El Nino có khả năng gây hạn hán hoặc lũ lụt tại các vùng trồng cà phê trọng điểm của Brazil và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho cà phê tại các kho ở châu Âu đang ở mức thấp. 

Chiến sự tại Trung Đông kéo dài làm gia tăng chi phí vận tải biển và khiến hoạt động mua bán trở nên thận trọng hơn. 

Tại Brazil, mưa kéo dài cũng làm chậm tiến độ thu hoạch và đưa hàng ra thị trường, góp phần hỗ trợ giá cà phê tăng cao. 

Đây là các yếu tố ngắn hạn nên các chuyên gia vẫn chưa tin sẽ có cơn sốt giá cà phê mới.

Giá cà phê hôm nay 14 - 6: Nông dân bán hàng ồ ạt giữa bối cảnh giá tăng - Ảnh 3.


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