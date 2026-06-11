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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 11-6: Bật tăng trở lại

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng trên cả hai sàn Robusta và Arabica sau đợt bán tháo kéo dài những phiên trước, lượng tồn kho thấp

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 11-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 2,07% đến 2,51%; trong khi Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng từ 1,36% đến 1,54%. 

Tồn kho thấp, giá cà phê tăng

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Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, Robusta tăng 67 USD/tấn, lên 3.297 USD/tấn; Arabica tăng 80 USD/tấn, lên 5.390 USD/tấn.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay được dự báo tăng trở lại sau khi xuống mức 84.800 đồng/kg trong ngày hôm qua.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), lượng cà phê Robusta đạt chuẩn lưu kho trên sàn London hiện duy trì ở mức thấp nhất gần hai năm, chỉ khoảng 3.600 - 3.900 lô (mỗi lô 10 tấn), làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

Giá cà phê hôm nay 11 - 6 tăng trở lại trên sàn Robusta và Arabica - Ảnh 2.

Giá cà phê quay đầu tăng

Châu Âu dự trữ chỉ 7 tuần rang xay

Trong khi đó, báo cáo của Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF) cho thấy tồn kho cà phê tại 5 thị trường tiêu thụ lớn gồm Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cuối tháng 4-2026 đạt 6,82 triệu bao (loại 60 kg), tăng so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn 3,64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng lượng tồn kho này, Arabica các loại chiếm khoảng 4,3 triệu bao (63%), còn Robusta đạt 2,51 triệu bao. 

Mức dự trữ tương đương 7 tuần nhu cầu rang xay của châu Âu, cho thấy nguồn cung vẫn ở mức khá thấp dù đã cải thiện so với đáy lịch sử ghi nhận vào tháng 3-2024.

Đây được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ giá cà phê phục hồi sau đợt giảm sâu vừa qua.

Giá cà phê hôm nay 11 - 6 tăng trở lại trên sàn Robusta và Arabica - Ảnh 3.


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