Giá cà phê hôm nay 11-6: Bật tăng trở lại

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 11-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 2,07% đến 2,51%; trong khi Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng từ 1,36% đến 1,54%.

Tồn kho thấp, giá cà phê tăng

Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, Robusta tăng 67 USD/tấn, lên 3.297 USD/tấn; Arabica tăng 80 USD/tấn, lên 5.390 USD/tấn.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay được dự báo tăng trở lại sau khi xuống mức 84.800 đồng/kg trong ngày hôm qua.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), lượng cà phê Robusta đạt chuẩn lưu kho trên sàn London hiện duy trì ở mức thấp nhất gần hai năm, chỉ khoảng 3.600 - 3.900 lô (mỗi lô 10 tấn), làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

Giá cà phê quay đầu tăng

Châu Âu dự trữ chỉ 7 tuần rang xay

Trong khi đó, báo cáo của Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF) cho thấy tồn kho cà phê tại 5 thị trường tiêu thụ lớn gồm Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cuối tháng 4-2026 đạt 6,82 triệu bao (loại 60 kg), tăng so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn 3,64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng lượng tồn kho này, Arabica các loại chiếm khoảng 4,3 triệu bao (63%), còn Robusta đạt 2,51 triệu bao.

Mức dự trữ tương đương 7 tuần nhu cầu rang xay của châu Âu, cho thấy nguồn cung vẫn ở mức khá thấp dù đã cải thiện so với đáy lịch sử ghi nhận vào tháng 3-2024.

Đây được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ giá cà phê phục hồi sau đợt giảm sâu vừa qua.



