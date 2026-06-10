Giá cà phê hôm nay 10-6: Đồng loạt giảm, doanh nghiệp vẫn dè chừng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 10-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 0,78% đến 0,92%, trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm dưới 0,5%.

Giá cà phê vẫn lao dốc

Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, Robusta giảm 30 USD/tấn, còn 3.230 USD; còn Arabica giảm 20 USD, xuống 5.310 USD/tấn.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay dự kiến điều chỉnh giảm nhẹ so với mức 85.500 đồng/kg của ngày hôm qua.

Theo Công ty tư vấn và cung cấp thông tin thị trường nông nghiệp Brazil Safras & Mercado, tính đến ngày 2-6, nông dân Brazil đã thu hoạch được khoảng 23% sản lượng vụ mới, thấp hơn mức 28% cùng kỳ năm trước. Công ty này dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 đạt 75,65 triệu bao 60 kg.

Hoạt động bán hàng của vụ mới vẫn diễn ra nhưng khá chọn lọc, khi người trồng cà phê tỏ ra thận trọng trước mặt bằng giá hiện nay.

Giá cà phê có xu hướng giảm

Nguồn cung dồi dào nhưng doanh nghiệp vẫn thận trọng

Bình luận về diễn biến thị trường, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Thương mại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), cho biết yếu tố tác động mạnh nhất hiện nay là triển vọng nguồn cung. Brazil được dự báo có vụ mùa bội thu, trong khi Indonesia đã bước vào vụ thu hoạch với sản lượng ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ.

Tại Việt Nam, lượng cà phê còn giữ trong dân và các đại lý được ước tính chiếm khoảng 25% - 30% sản lượng vụ 2025-2026. Nhiều người vẫn kỳ vọng giá có thể quay lại vùng 90.000 - 100.000 đồng/kg nên chỉ bán ra khi có nhu cầu tài chính.

Trong bối cảnh giá cà phê Việt Nam ở mức cao, nhiều nhà nhập khẩu có xu hướng chuyển sang các nguồn cung cạnh tranh hơn từ Brazil và Indonesia.

Trước áp lực đó, ông Sơn dự báo giá cà phê có thể tiếp tục chịu sức ép giảm trong thời gian tới, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới từ tháng 10 - 2026.

Tuy nhiên, ngoài yếu tố cung - cầu, thị trường cà phê còn chịu tác động từ các diễn biến địa chính trị và biến đổi khí hậu. Vì vậy, hiện nay, phần lớn doanh nghiệp hiện lựa chọn phương thức kinh doanh "mua đâu bán đó".











