Giá cà phê hôm nay 15-12: Rớt liên tục, ông trùm cà phê nói gì?

Hôm nay, 15-12, các sàn giao dịch cà phê trên thế giới như London – Anh và New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với giá tham chiếu 3.999 USD/tấn với Robusta và 8.140 USD/tấn với Arabica cho kỳ hạn tháng 3-2026.

Không có bất thường

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước rời xa mốc 100.000 đồng/kg, nhiều nơi báo giá chỉ còn 96.000 – 99.000 đồng/kg.

Đây là mức giá "không quen" với người giữ cà phê vì trong thời gian dài, giá luôn giữ trên 110.000 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, người đứng đầu Tập đoàn Intimex xuất khẩu cà phê nhân sản lượng lớn nhất Việt Nam, cho rằng diễn biến trên không có bất thường và đã được dự báo trước.

Giá cà phê hạ nhiệt khi nguồn cung dồi dào

Ông Đỗ Hà Nam cho biết trước tình hình mùa vụ không thiếu, cung cầu không có đột biến và các chính sách hạ nhiệt giá cà phê ở các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, châu Âu thì giá Robusta bình quân vụ 2025-2026 dự báo chỉ xoay quanh 4.000 USD/tấn.

Giá cà phê sẽ còn rơi đến đâu?

"Mức giá thấp nhất với Robusta dự báo khoảng 3.500 USD/tấn còn giá nội địa của Việt Nam sẽ khó thủng đáy 80.000 đồng/kg cho đến tháng 5-2026, khi Brazil vào vụ thu hoạch" - Phó Chủ tịch VICOFA nêu con số.

Theo ông Nam, mức giá này, tuy thấp hơn niên vụ kỷ lục 2024-2025 nhưng cao hơn nhiều so với những năm trước đó và vẫn rất tốt so với chi phí sản xuất.

Yếu tố chính để khiến giá cà phê duy trì được ở mức này nhờ nông dân Việt Nam, Brazil đã có tài chính dồi dào, có khả năng trữ hàng, không bán ra ồ ạt nên giá không giảm quá sâu.

Tại hội nghị cà phê quốc tế diễn ra tại TP HCM đầu tháng 12-2025, một số chuyên gia còn dự báo chu kỳ khủng hoảng thừa, giá sụp mạnh có khả năng sẽ diễn ra từ vụ tới 2026-2027 khi khắp nơi trên thế giới tìm cách tăng diện tích, sản lượng cà phê để tận dụng giai đoạn giá cao vừa qua.



