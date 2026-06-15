Giá cà phê hôm nay 15-6: Dự báo một tuần nhiều biến động

Ngày 15-6, các sàn giao dịch cà phê thế giới gồm London (Anh) và New York (Mỹ) vẫn chưa mở cửa, phiên giao dịch đầu tuần sẽ bắt đầu vào chiều nay theo giờ Việt Nam.

Giá cà phê khó đoán

Trước giờ mở cửa, giá tham chiếu cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9-2026 đứng ở mức 3.525 USD/tấn, trong khi Arabica đạt 5.590 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê bình quân khoảng 89.600 đồng/kg.

Đây là mức giá mà nhiều nông dân mong đợi trong thời gian qua nên lượng hàng bán ra đang có xu hướng gia tăng sau thời gian dài giữ hàng.

Thị trường tuần này được dự báo chịu tác động từ các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Những tín hiệu tích cực liên quan đến thỏa thuận hòa bình có thể giúp giảm áp lực lên hoạt động vận tải biển và logistics toàn cầu.

Nếu căng thẳng hạ nhiệt, thị trường hàng hóa, trong đó có cà phê, có thể bớt những biến động bất thường do lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng.

Giá cà phê khó đoán

Nông dân cà phê vẫn dễ tổn thương

Báo cáo "Thước đo cà phê 2026", vừa được công bố bởi nhóm các tổ chức phi chính phủ gồm Conservation International, Ethos Agriculture, Solidaridad Network và VOCAL, với sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, đã phác họa bức tranh 20 năm của ngành cà phê thế giới.

Theo báo cáo, cà phê về cơ bản vẫn là ngành sản xuất dựa vào các nông hộ quy mô nhỏ. Hiện có khoảng 12,5 triệu hộ nông dân tham gia sản xuất cà phê trên toàn cầu, phần lớn canh tác trên diện tích dưới 2 ha.

Họ trồng ra cà phê nhưng phần lớn giá trị gia tăng của chuỗi cà phê lại tập trung ở khâu chế biến, rang xay và phân phối cuối cùng, thay vì tại các quốc gia sản xuất nguyên liệu.

Ngay cả trong chu kỳ giá kỷ lục năm 2025, giá thị trường cao hơn cũng không chuyển hóa thành thu nhập cải thiện đồng đều cho người nông dân, trong khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng.

Đây cũng là nghịch lý mà nhiều doanh nghiệp cà phê Việt Nam thường nhắc đến: 100.000 đồng cho 1 kg cà phê bị xem là đắt nhưng 100.000 đồng cho một ly cà phê lại được chấp nhận khá dễ dàng. Điều đó cho thấy phần lớn giá trị của ngành nằm ở khâu chế biến, dịch vụ và trải nghiệm tiêu dùng.



