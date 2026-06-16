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Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 16-6: Chuỗi tăng kéo dài, điều gì đang xảy ra?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng dù đà tăng đã chậm lại sau các phiên bứt phá mạnh vào cuối tuần trước

Kết thúc phiên giao dịch đêm 15 và rạng sáng 16-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trên cả hai sàn giao dịch lớn. Trên sàn London (Anh), giá cà phê Robusta tăng từ 4-21 USD/tấn, trong khi Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng mạnh từ 110-130 USD/tấn.

Robusta nối dài chuỗi 4 phiên đi lên

Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, giá Robusta tăng 4 USD/tấn, lên 3.529 USD/tấn; Arabica tăng 130 USD/tấn, đạt 5.710 USD/tấn. Như vậy, Robusta đã có phiên tăng thứ tư liên tiếp với tổng mức tăng 299 USD/tấn. 

Theo giới kinh doanh, diễn biến tích cực của thị trường thế giới có thể hỗ trợ giá cà phê trong nước dao động quanh mức 89.000-90.000 đồng/kg.

Giá Arabica phục hồi mạnh trong bối cảnh mưa lớn tại nhiều vùng trồng cà phê ở Brazil làm gián đoạn hoạt động thu hoạch, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, hiện tượng El Nino được dự báo có thể mạnh lên vào cuối năm nay, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và ảnh hưởng đến các dự báo dư cung trước đó.

Giá cà phê hôm nay 16 - 6: Tăng trưởng bền vững và những điều cần biết - Ảnh 2.

Giá cà phê tăng mạnh vài ngày qua

Xuất khẩu Robusta tăng, Arabica giảm

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 7 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 10-2025 đến tháng 4-2026) đạt khoảng 4,94 triệu tấn, gần như không đổi so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tuy nhiên, cơ cấu xuất khẩu có sự thay đổi đáng kể. Xuất khẩu Arabica giảm 6,2%, còn 2,84 triệu tấn, trong khi Robusta tăng 9,9%, đạt hơn 2,09 triệu tấn.

Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đà tăng xuất khẩu Robusta toàn cầu. Trong khi đó, Indonesia - quốc gia có cơ cấu sản xuất với khoảng 90% là Robusta - lại ghi nhận xuất khẩu giảm mạnh trong cùng kỳ.

Giá cà phê hôm nay 16 - 6: Tăng trưởng bền vững và những điều cần biết - Ảnh 3.


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