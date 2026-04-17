Giá cà phê hôm nay 17- 4: Quay đầu giảm, dân trong nghề thích ứng xu thế cà phê mới

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 17-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) giảm 1,31% - 1,52%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm mạnh hơn, ở mức 2,37% - 2,62%.

Robusta giảm sau 3 phiên tăng

Ở kỳ hạn tháng 7-2026, giá Robusta giảm 47 USD/tấn, còn 3.347 USD/tấn; giá Arabica giảm 170 USD/tấn, còn 6.400 USD/tấn.

Như vậy, giá Robusta đã quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp do hoạt động bán ra của các nhà đầu tư trên sàn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm từ mức 88.300 đồng/kg. Thị trường cà phê những năm gần đây biến động giá rất lớn và khó đoán.

Đầu tư cho sự bền vững

Từ ngày 16 đến 18-4, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 diễn ra dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Chè Việt Nam.

Cà phê nhân chất lượng cao của Bình Đông Farm tại sự kiện

Sự kiện quy tụ hàng trăm thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực cà phê, trà, bánh và các giải pháp kinh doanh ẩm thực (F&B).

Tại gian hàng Bình Đông Farm, chuyên cà phê nhân chất lượng cao thu hút rất đông khách, ông Nguyễn Thanh Lộc, CEO Bình Đông Farm, cho biết giai đoạn 2020-2021, giá cà phê chỉ 31.000 – 32.000 đồng/kg đối với cà phê nhân xô, người trồng không có lãi.

Do đó, ông quyết định chuyển sang sản xuất cà phê chất lượng cao để cung cấp cho các nhà rang ở phân khúc cao cấp.

Hiện nay, khi giá cà phê nhân xô ngoài thị trường dưới 90.000 đồng/kg, cà phê nhân của Bình Đông Farm vẫn đạt hơn 150.000 đồng/kg.

Cà phê pha máy ngày càng phổ biến

Ông Huỳnh Phước Minh, Giám đốc Kinh doanh và Kỹ thuật Kiến Nam Barista, nhận xét trong 5 năm qua, gu cà phê của người Việt đã có sự chuyển dịch rõ rệt: từ cà phê phin tẩm ướp sang cà phê nguyên chất, sau đó tiến tới cà phê pha máy.

Người tiêu dùng ngày càng tinh tế, với khả năng cảm nhận sâu hơn về độ cân bằng, độ đắng, hương thơm và mùi vị trái cây trong cà phê.

Điều này đòi hỏi chất lượng nguyên liệu cà phê khắt khe hơn, tay nghề người pha chế (barista) cao hơn và máy pha cà phê hiện đại hơn.



