Giá cà phê hôm nay 19-1: "Vua xuất khẩu cà phê" phân tích thị trường

Giá cà phê mới nhất tạm thời ghi nhận ở mức 4.000 USD/tấn với Robusta và 7.830 USD/tấn với Arabica. Còn giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước khởi đầu ở mức 99.100 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp – vua xuất khẩu cà phê Việt Nam, nhận định năm 2026, thị trường sẽ diễn biến "khó chịu" với những đợt tăng giảm đan xen liên tục do nhu cầu mua nhỏ giọt của các nhà rang xay.

Ông Thái Như Hiệp

"Khi các nhà mua quốc tế không chờ được giá giảm mà thiếu hàng, họ buộc phải tăng tốc thu mua, lúc đó giá có thể tăng mạnh đột ngột. Khi họ mua xong, giá rớt trở lại" – vua xuất khẩu cà phê dự báo.

Tuy nhiên, nổi bật trên thị trường là sự kiên định của nông dân khi tâm lý rất vững vàng, thấy giá hợp lý mới bán, nếu không cứ giữ hàng.

"Nông dân đang nắm quyền chi phối thị trường do lượng cà phê trữ trong dân là nhiều nhất. Doanh nghiệp xuất khẩu và nhà rang xay không còn giữ hàng dự trữ lớn như trước vì sợ biến động giá. Khi dân trữ cà phê, họ không gặp áp lực chi phí vốn nên không hoảng sợ bán tháo khi giá giảm" – ông Hiệp phân tích.

Trong ngắn hạn, từ nay đến Tết Nguyên đán, vua xuất khẩu cà phê cho rằng thị trường Robusta sẽ ít biến động mạnh vì đang trong mùa thu hoạch, nguồn cung dồi dào.