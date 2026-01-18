Giá cà phê hôm nay 18-1: Bầu Đức nói về giá cà phê hiện tại

Hôm nay, 18-1, không có giá cà phê mới trên các sàn, thị trường tạm thời ở mức tham chiếu 4.000 USD/tấn với Robusta và 7.830 USD/tấn với Robusta.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước bình quân vẫn ở mức 99.100 đồng/kg; riêng Lâm Đồng giảm nhẹ 200 đồng/kg, còn 98.300 đồng/kg.

So với đỉnh giá cà phê năm 2025, giá Robusta hiện tại đang đã giảm gần 30%; giá Arabica giảm 20% nhưng so với giai đoạn từ 2022 về trước, giá cà phê vẫn đang ở mức rất tốt.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đoàn Nguyên Đức – bầu Đức, Chủ tịch Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, nhà đầu tư mới trong lĩnh vực cà phê với diện tích 10.000 ha, xác nhận sẽ bắt đầu thu hoạch một số diện tích từ năm 2027.

Cà phê Arabica đặc sản Việt Nam

Và cà phê sẽ dần trở thành mảng chính đóng góp doanh thu cho Hoàng Anh Gia Lai khi đây là cây công nghiệp có thể sản xuất trên quy mô lớn, tương tự như các nông trại của Brazil.

Theo bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu trồng cà phê Arabica và với giá trên 200.000 đồng/kg như hiện tại là mức siêu lợi nhuận. Người nông dân trồng cà phê hiện tại rất giàu có, sắm ô tô, cho con đi học ở TPHCM bằng máy bay.

Bên cạnh đó, thị trường cà phê cũng đang mở rộng khi người tiêu dùng Trung Quốc bắt đầu uống cà phê và mặt hàng này có sàn giao dịch, không lo về đầu ra.

"Trong nông nghiệp, quan trọng là giá thành – với giá thành thấp thì bán kiểu gì cũng lời" – bầu Đức khẳng định.

Bên cạnh đó, bầu Đức cũng định vị Hoàng Anh Gia Lai sẽ là đơn vị cung cấp đầu vào (nguyên liệu), không cạnh tranh với cho các thương hiệu cà phê chế biến như Trung Nguyên.



