Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 2-12: Giảm mạnh, hàng trăm nhà mua hàng quốc tế đang quy tụ tại TP HCM

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh với Robusta dù hàng tồn kho trên sàn giảm do cà phê Việt Nam nhiều

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 2-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh bất ngờ giảm mạnh từ 1,57% - 2,04%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm nhẹ dưới 0,5%. 

Việt Nam vào mùa cà phê, hàng ra đột biến

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 93 USD/tấn, còn 4.472 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 3-2026 giảm 30 USD/tấn, còn 8.370 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay có khả năng sẽ mất mốc 110.000 đồng/kg. Giá cà phê giảm khi Việt Nam đã vào mùa thu hoạch, hàng ra nhiều.

Giá cà phê hôm nay 2-12: Giảm, hàng trăm doanh nhân cà phê đang quy tụ tại TP HCM - Ảnh 1.

Cà phê Việt Nam đang thu hoạch rộ

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong kỳ 1 tháng 11-2025 đạt 37.700 tấn, trị giá 218,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu tăng 70% và trị giá tăng 75%, cho thấy nhu cầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao dù nguồn cung biến động.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-11, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,35 triệu tấn cà phê, thu về 7,64 tỉ USD. Con số này tăng 14,6% về lượng nhưng tăng tới 62,3% về trị giá so với cùng kỳ, phản ánh mức giá xuất khẩu đang ở vùng cao nhất nhiều năm.

Nhà mua hàng quốc tế đến Việt Nam

Ngành cà phê Việt Nam hôm nay cũng ghi nhận sự kiện quan trọng khi Hội nghị Cà phê quốc tế Châu Á – Coffee Outlook (AICC) khai mạc tại TP HCM, kéo dài đến ngày 3-12. Sự kiện do Informa Connect phối hợp VICOFA tổ chức, quy tụ hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước, gồm doanh nghiệp sản xuất – chế biến – xuất nhập khẩu, các chuyên gia thị trường và nhiều tổ chức quốc tế. Đây được kỳ vọng là diễn đàn quan trọng để cập nhật xu hướng, chia sẻ dự báo và kết nối giao thương cho ngành cà phê Việt Nam trong giai đoạn giá biến động mạnh.

Giá cà phê hôm nay 2-12: Giảm, hàng trăm doanh nhân cà phê đang quy tụ tại TP HCM - Ảnh 1.


vicofa giá cà phê hôm nay AICC giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
