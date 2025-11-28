Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng với Robusta trong khi sàn New York – Mỹ, chuyên Arabica nghỉ lễ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 28-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 2 – 26 USD/tấn, kỳ hạn giao xa tháng 7-2026 giảm 2 USD/tấn.

Robusta phục hồi, Arabica nghỉ lễ

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 1-2026, giá Robusta tăng 26 USD/tấn, lên 4.539 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tạm thời ở mức 9.070 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ phục hồi từ mức bình quân 111.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Với mức giá cà phê hiện tại, đa số các doanh nghiệp đều khuyến khích khách hàng tăng mua bởi nhận định đây là thời điểm tốt về giá.

Việt Nam đang trong giai đoạn cao điểm thu hoạch, hàng dồi dào và nhiều nhà vườn, nhất là vườn quy mô nhỏ cần bán ra một lượng nhất định để cho chi phí trang trải cho thu hoạch và cũng như chi phí sinh hoạt.

Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt - Ảnh 1.

Giá cà phê Robusta hôm nay phục hồi trên sàn

Malaysia mê cà phê Việt

Liên quan đến thị trường cà phê, các doanh nghiệp trong ngành gần đây đã khai thác tốt các thị trường gần, điển hình trong khối ASEAN.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam là nguồn cung số 1 cho Malaysia, đạt 25.800 tấn, tăng 5% với đơn giá bình quân 5.500 USD/tấn. 

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Malaysia đạt 42% từ mức 38% của cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhập khẩu cà phê nói chung của Malaysia giảm gần 6%, chỉ đạt 60.700 tấn cho thấy các cà phê Việt đã khai thác tốt, kể cả khi thị trường giảm mua.

Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt - Ảnh 1.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 26-11: Tăng 3 con số trở lại

Giá cà phê hôm nay 26-11: Tăng 3 con số trở lại

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng mạnh với Robusta. Đây là thông tin nông dân cà phê Việt Nam chờ đợi những ngày qua

Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đột ngột đi xuống, Arabica tăng mạnh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều theo hướng bất lợi cho Robusta

Giá cà phê hôm nay 24-11: Tuần mới sẽ ra sao?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khó đoán nhưng cà phê Việt tiếp tục thu hút khách quốc tế, không chỉ Robusta mà còn Arabica

Malaysia giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica sàn London
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo