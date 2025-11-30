Giá cà phê hôm nay 30-11: Một tuần lạ lùng

Cập nhật giá cà phê hôm nay 30-11, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên 112.200 đồng/kg, nhích so với hôm qua nhưng vẫn thấp hơn 200 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta giao tháng 1-2026 trên sàn London đạt 4.565 USD/tấn, tương đương khoảng 119.300 đồng/kg, cao hơn 59 USD/tấn so với cuối tuần trước. Dù vậy, khoảng cách giữa giá cà phê thế giới và trong nước tiếp tục nới rộng – diễn biến thường thấy mỗi khi bước vào vụ thu hoạch rộ.

Giá cà phê thế giới tuần qua vẫn tăng

Giá Arabica giao tháng 3-2026 trên sàn New York cũng tăng mạnh lên 8.400 USD/tấn, cao hơn 260 USD/tấn, tương đương mức tăng 3,19%.

Việc cả hai sàn đồng loạt tăng trong tuần qua khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó thị trường dự đoán giá cà phê sẽ giảm sâu sau khi Mỹ tuyên bố xóa thuế hoàn toàn đối với mặt hàng cà phê, kể cả nhập khẩu từ Brazil.

Thực tế cho thấy dù chính sách thuế mới đã áp dụng, giá cà phê vẫn không giảm. Lý do chủ yếu nằm ở yếu tố nguồn cung: thời tiết cực đoan tại Brazil và Việt Nam, hai vùng sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, khiến giới đầu cơ lo ngại nguy cơ thiếu hàng trong tương lai.

Trong khi doanh nghiệp Mỹ được lợi nhờ giảm chi phí nhập khẩu, nông dân trồng cà phê trong nước lại chưa hưởng lợi trực tiếp khi giá nội địa không tăng tương ứng theo thế giới.



