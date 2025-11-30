HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 30-11: Một tuần lạ lùng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay thay đổi nhẹ so với cuối tuần trước. Điều này trái với dự đoán trước đó rằng giá cà phê sẽ sụp sau khi Mỹ hạ thuế

Cập nhật giá cà phê hôm nay 30-11, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên 112.200 đồng/kg, nhích so với hôm qua nhưng vẫn thấp hơn 200 đồng/kg so với cuối tuần trước. 

Trên thị trường thế giới, giá Robusta giao tháng 1-2026 trên sàn London đạt 4.565 USD/tấn, tương đương khoảng 119.300 đồng/kg, cao hơn 59 USD/tấn so với cuối tuần trước. Dù vậy, khoảng cách giữa giá cà phê thế giới và trong nước tiếp tục nới rộng – diễn biến thường thấy mỗi khi bước vào vụ thu hoạch rộ.

Giá cà phê hôm nay 30 - 11: Xu hướng bất ngờ trên thị trường cà phê - Ảnh 1.

Giá cà phê thế giới tuần qua vẫn tăng

Giá Arabica giao tháng 3-2026 trên sàn New York cũng tăng mạnh lên 8.400 USD/tấn, cao hơn 260 USD/tấn, tương đương mức tăng 3,19%. 

Việc cả hai sàn đồng loạt tăng trong tuần qua khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó thị trường dự đoán giá cà phê sẽ giảm sâu sau khi Mỹ tuyên bố xóa thuế hoàn toàn đối với mặt hàng cà phê, kể cả nhập khẩu từ Brazil.

Thực tế cho thấy dù chính sách thuế mới đã áp dụng, giá cà phê vẫn không giảm. Lý do chủ yếu nằm ở yếu tố nguồn cung: thời tiết cực đoan tại Brazil và Việt Nam, hai vùng sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, khiến giới đầu cơ lo ngại nguy cơ thiếu hàng trong tương lai. 

Trong khi doanh nghiệp Mỹ được lợi nhờ giảm chi phí nhập khẩu, nông dân trồng cà phê trong nước lại chưa hưởng lợi trực tiếp khi giá nội địa không tăng tương ứng theo thế giới.

Giá cà phê hôm nay 30 - 11: Xu hướng bất ngờ trên thị trường cà phê - Ảnh 2.


Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt

Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng với Robusta trong khi sàn New York – Mỹ, chuyên Arabica nghỉ lễ

Giá cà phê hôm nay 27-11: Đảo chiều giảm trở lại

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm khi thời tiết vùng trồng cà phê Việt Nam nắng ráo trở lại

Giá cà phê hôm nay 26-11: Tăng 3 con số trở lại

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng mạnh với Robusta. Đây là thông tin nông dân cà phê Việt Nam chờ đợi những ngày qua

