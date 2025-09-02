HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 2-9: Robusta bị bán tháo

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm sâu 3 con số với Robusta trong khi Arabica tạm đứng yên do sàn New York – Mỹ nghỉ lễ

Chốt phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 2-9 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) đã có phiên lao dốc mạnh đầu tiên sau một tháng sốt giá với mức giảm lên đến 3,35%-3,88% so với cuối tuần.

Lo đợt bán tháo

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau: 

Giao tháng 11-2025 giảm 187 USD/tấn, còn 4.628 USD/tấn

Giao tháng 1-2026 giảm 169 USD/tấn, còn 4.534 USD/tấn

Giao tháng 3-2026 giảm 158 USD/tấn, còn 4.465 USD/tấn

Giao tháng 5-2026 giảm 153 USD/tấn, còn 4.413 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, cà phê Robusta giao tháng 11-2025 có giá 120.900 đồng/kg trong khi giá cà phê trong nước trước giờ sàn London giao dịch bình quân 122.500 đồng/kg. Với việc giao dịch ảm đạm, giá cà phê trong nước hôm nay có thể giảm mạnh theo đà giảm giá của thế giới.

Trong khi giá Arabica giao tháng 12-2025 tạm thời ở mức 8.510 USD/tấn, tương đương 222.400 đồng/kg do sàn NewYork nghỉ lễ.

Việc giá cà phê, đặc biệt là Robusta tăng quá nóng trong tháng qua mang lại niềm vui cho người giữ cà phê nhưng cũng kèm nỗi lo bong bóng giá sẽ vỡ.

Giá cà phê hôm nay 2-9: Robusta bị bán tháo- Ảnh 2.

Giá cà phê biến động mạnh liên tục

Phiên này, giá giảm đến 3 con số là một cảnh báo về việc những biến động lớn về giá cà phê vẫn còn tiếp tục, buộc các nhà kinh doanh phải hết sức thận trọng để tránh rủi ro.

Arabica Việt lên ngôi?

Dù Robusta là thế mạnh của Việt Nam nhưng 7 tháng đầu năm 2025, Arabica mới là ngôi sao về tăng trưởng xuất khẩu.

Số liệu thống kê hải quan cho thấy giai đoạn trên xuất khẩu Arabica đạt 59.300 tấn, trị giá 93,4 triệu USD, tăng 16% về lượng và tăng tới 129% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu cà phê Robusta 7 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 876.400 tấn, trị giá 4,58 tỉ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng tới 61,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, trong 7 tháng qua, giá Arabica xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng nóng theo giá thế giới. 

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, chốt tuần diễn biến lạ khi giá trên sàn kỳ hạn tiếp tục tăng 3,5% nhưng giá trong nước lại giảm 1,2% so với tuần trước.

Giá cà phê hôm nay 30-8: Quay lại đà tăng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng trở lại chỉ sau 1 phiên giảm cho thấy xu hướng tăng giá vẫn là chủ đạo

Giá cà phê hôm nay 29-8: Mạch tăng giá bị cắt, Mỹ trồng cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chốt phiên đã giảm dù đầu phiên có lúc tăng 3 con số nhưng không giữ được

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Arabica Việt
